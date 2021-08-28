過去曾推出首款Ubuntu手機的Bq 破產退出市場競爭
過去曾與Canonical合作打造第一款Ubuntu OS手機，並且曾是西班牙五大手機製造商之一業者的Bq，在今年2月申請破產之後，目前顯然已經退出市場競爭。
在此之前，Bq曾是西班牙境內前五大手機製造商，同時也是過去在MWC展會活動長年參與展出業者，2015年更與Canonical合作打造第一款基於Ubuntu OS的Ubuntu Touch手機。
雖然第一款Ubuntu手機在當時引起不少話題，但後續隨著智慧型手機價格越來越親民，使得藉由Ubuntu OS打造手機的優勢越來越少，因此後來Bq決定不再生產此類手機，而Canonical後續也在2017年宣布結束Ubuntu手機發展項目。
與Canonical結束合作後，Bq雖然後續持續推出多款Android手機與平板裝置，並且與歐洲電信業者提供電信資費搭售，後續則在2019年獲得越南Vingroup集團資助，轉向製作Vsmart品牌手機，但隨著Vingroup後續因為中國品牌手機持續以低價策略佔據市場，在今年5月中旬宣布不再生產Vsmart品牌手機後，則讓Bq經營財務陷入危機，進而在今年2月時對外申請破產。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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