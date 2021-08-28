過去曾推出首款Ubuntu手機的Bq 破產退出市場競爭

美國 Apple 公司今天在 YouTube 的 Apple Support 頻道上傳了一支新影片，和用戶分享如何在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上管理訂閱。您也可以取消 App、Apple Music、Apple TV+、Apple News+、Apple Fitness+ 和其他蘋果提供的訂閱項目。

2021-08-27 15:08