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小米新機9/15亮相 推特改名「神祕質數」可能就是Redmi 10 Prime

聯合新聞網 / 楊又肇

小米印度稍早證實將在9月15日舉辦新品發表活動，同時也將Redmi印度Twitter官方帳號名稱變更為「61 11 7 41 23 23 43 7 23 2 - #ComingSoon」字樣。

同時，Redmi印度Twitter官方帳號更發出內容為「67 73 53 11 61 67 71 2 61 23 67 47 43 23 71 67 83 2 97」的神祕數字，藉此預告即將揭曉新品。

就相關看法指出，這些神祕數字均為質數，而質數的英文正是「prime number」，因此預期接下來即將推出的新品，可能就是先前有傳聞的Redmi 10 Prime。

在先前傳聞中，指出Redmi 10 Prime將會是Redmi 10升級設計，兩者可能會採用相近設計，其中包含採用Full HD+解析度設計、支援AdaptiveSync顯示技術與90Hz畫面更新率的6.5吋螢幕，處理器可能採聯發科Helio G88，並且配置6GB記憶體、最高128GB儲存容量與5000mAh電池規格設計，鏡頭則可能配置5000萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭，視訊鏡頭則可能採800萬畫素設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 Redmi 小米

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