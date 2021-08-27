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教你如何在iPhone上管理訂閱？避免應用程式自動扣款

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司今天在 YouTube 的 Apple Support 頻道上傳了一支新影片，和用戶分享如何在 iPhoneiPad 或 iPod touch 上管理訂閱。您也可以取消 App、Apple MusicApple TV+、Apple News+、Apple Fitness+ 和其他蘋果提供的訂閱項目。

看看上面的影片！只要在 iPhone、iPad 上打開「設定」App，點一下您的姓名後，再點一下「訂閱項目」，點一下您要管理的訂閱項目。點一下「取消訂閱」，如果沒有顯示「取消」表示該訂閱項目已經取消，不會續訂。

家庭成員加入蘋果訂閱項目

您也可以與家人共享許多 Apple 的訂閱項目，例如 iCloud、Apple TV+ 和 Apple Fitness+。每個人只會看到各自的偏好設定和推薦內容，而不會看到全家人的設定與推薦。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone APP Apple Music Apple TV iPad

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