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「星機免費試用」 三星開放消費者將Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3帶回家體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早在台公布Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機上市售價，並且宣布將以最直接的價格調降、強化耐用性，以及依照不同宣傳階段「滾動式」調整優惠，藉此吸引更多消費者購機。而先前預告的「星機免費試用計畫」，此次也公布具體細節，同時也將開放線上投保Samsung Care+延長保固服務

配合Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3推出的「星機免費試用計畫」，將提供消費者可在兩款螢幕可凹折手機上市前試用，並且同步體驗Galaxy Watch 4 Classic智慧手錶及Galaxy Buds 2真無線耳機。

消費者從8月28日至11月27日期間，透過網路預約報名，即可按照成功報名梯次，前往指定門市完成文件簽署與繳納押金，即可將包含Galaxy Z Fold 3或Galaxy Flip 3，以及Galaxy Watch 4 Classic與Galaxy Buds 2在內的「玩星探索箱」帶回體驗，並且可以透過「玩星探索箱」內副探索情境卡體驗產品各項功能。

至於體驗時間長度，在8月28日至9月5日預購期間的體驗時間為5天，從9月11日至11月27日期間體驗的話則會延長為7天。而依照體驗機種不同，預先繳納押金額度也不同，例如Galaxy Z Fold 3的押金為新台幣20000元，Galaxy Z Flip 3的押金則是新台幣15000元，兩者均包含Galaxy Watch 4 Classic與Galaxy Buds 2。

而在體驗結束，並且將「玩星探索箱」完整歸還至門市後，消費者還有機會獲得體驗贈禮與購機優惠。其中，在8月28日至9月5日預購期間參與試用且完成預購的消費者 (預購期間共2梯次，每梯次開放120組名額)，即可獲得新台幣2000元等值購機優惠 (僅限用於購買Galaxy Z系列螢幕可凹折手機)，再加贈限量Uber專屬折扣碼，以利日後搭車前往門市取機。

實際上，三星先前已經在美國境內推行上市新機試用後，再決定是否購買，或是選擇歸還的服務，藉此增加消費者對新機關注度，進而刺激更多消費者購機。而台灣此次也跟進相似的體驗服務，三星預期也能吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機。

Samsung Care+延長保固服務開放線上加購

另外，先前已經在台開放加購的Samsung Care+延長保固服務，目前也開放線上投保，讓消費者在購機14天內即可透過線上三星Samsung Care+網路投保專區，或是掃描手機盒內Samsung Care+ QR code即可進行申辦。

依照購買方案，Samsung Care+延長保固服務將提供竊盜險、意外損害、產品延長保固，以及每年理賠最高3次等產品保障，目前繳滿18個月保費後，更額外提供無條件免費更換電池一次等服務。

Thom Browne限量版本動眼看

目前已經在三星微風南山旗艦體驗館陳列的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版本，三星表示從今日 (8/26)中午12點開放預購後，在5分鐘之內便登記額滿。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微風南山 Galaxy Fold 三星

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