他連送30組LINE貼圖都跳這通知 網友不忍噓實情：可憐哪

不少人會透過LINE、telegram等通訊軟體進行文字或貼圖聊天，但也可能因為互動導致友誼決裂！一名網友日前因對方未回應，連送友人30組貼圖，但都顯示「已擁有」，認為怎麼可能，詢問眾人之下得知可能真的被對方封鎖了。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「LINE貼圖不能送是不是就是被封鎖」為題Po文表示，對方一直不回LINE訊息，等待許久後，改贈送貼圖方式試探對方，沒想到連送30組貼圖「全部都是顯示已擁有」，氣到罵髒話認為對方不可能每組都買，詢問網友們「這樣是不是代表被封鎖」。

該篇勾起網友們「憐憫之心」，紛紛回應「拍拍」、「可憐哪」、「不忍噓」、「這種時候笑一笑就算了」、「不要執著同一個人啦」，也有網友要原Po直接打電話，不過幾乎眾人都認為他被封鎖了，並強調「你幹嘛要送30組，人家嚇都嚇死了」、「被閣下盯上真恐怖」、「被封鎖的原因不是很明顯了嗎」、「我也要故意不回你，拿貼圖」。

如果想贈送貼圖時卻出現對方「已擁有」，會有2種可能，一種為對方真的擁有了，另一種則是遭到對方封鎖。（讀者提供）

網路上也有人分享如何測試是否被對方封鎖，選好贈送的貼圖後，若可進入購買禮物的畫面，代表未被對方封鎖，可能只是對方這段期間不想理你而「未讀訊息」；再者若出現「已擁有這組貼圖」，並嘗試數十次都還是這樣的話，很有機會是對方「真的」擁有這些貼圖，但也可能是遭到對方封鎖了。另外，也有網友提供最好測試方法，就是買個與對方名字完全不一樣的「姓名」貼圖，就能得知是否為「殘酷結果」了。

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