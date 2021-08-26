三星：以「滾動式」優惠配合Galaxy Z Fold 3特色 吸引原Note系列用戶

公布Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3在台售價消息後，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙接受採訪時，強調此次在台推出的兩款螢幕可凹折手機均以低於先前市場預期價位制定售價，希望能進一步吸引更多人加入螢幕可凹折手機使用體驗，並且在今年未推出新款Galaxy Note系列後繼機種情況下，藉由加入支援S Pen手寫功能的Galaxy Z Fold 3銜接使用需求。

相較美國地區透過加贈S Pen與專屬保護殼配件，同時藉由最多可透過兩款裝置以折舊換新方式購機，同時也提供額外一年Samsung Care延長保固服務與分期付款，吸引更多人換機的作法，此次三星在台公布Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3顯然將過往以贈品形成「優惠」直接反應在定價，因此整體價位比起美金售價換算，以及市場猜測價位更低。

透過多重誘因吸引市場用戶換機

陳啟蒙表示，除了因為美金匯率轉換差異，三星此次針對兩款螢幕可凹折手機在台售價也作了許多用戶意願調查，其中不少回應均表示若螢幕可凹折手機價位調整為新台幣35000元左右，願意購買使用比重會增加，因此配合此次Galaxy Z Flip 3售價調整，三星此次也讓這款螢幕可凹折手機價位直接降低至新台幣30888元起跳，而Galaxy Z Fold 3價位也降低至新台幣60000元以下。

當然，除了降低螢幕可凹折手機價位，三星此次更針對過去許多人對於螢幕可凹折手機似乎容易損壞、沒有防水設計等考量進行調整，因此這次推出的兩款螢幕可凹折手機均支援IPX8等級防水防塵，同時更透過Armor Aluminum鋁合金材質打造堅固機身，外側更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護表面，而Galaxy Z Flip 3更為了銜接Galaxy Note系列機種使用需求，因此額外加入支援S Pen手寫功能。

三星希望透過將螢幕可凹折手機定位為主流機種，因此今年推出的兩款新機售價均做了調整，並且希望以主流機種宣傳方式推廣，而非過往採用精品定位。但是否因此擠壓先前推出的旗艦或高階手機產品，陳啟蒙則認為螢幕可凹折手機與旗艦手機仍會鎖定不同市場需求，尤其在Galaxy S系列依然會著重拍照，以及傳統手機使用體驗，螢幕可凹折手機則是希望鎖定不同使用體驗需求用戶族群。

同時，以目前螢幕可凹折手機價位在短時間內仍難有明顯降幅，自然也不會擠壓中階或以下規格手機市場，因此認為目前主要會鎖定高階、旗艦機種的不同使用需求。

▲台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙[/caption] 將以「滾動式」優惠吸引更多市場族群

將以「滾動式」優惠吸引更多市場族群

至於此次在台宣傳準備，陳啟蒙表示將會以主流機種方式宣傳，同時也會以「滾動式」優惠在不同宣傳時期吸引更多用戶青睞，另外也會持續在北、中、南各地主要地標擴大宣傳，藉此增加市場能見度。而針對限量銷售的Thom Browne版本，陳啟蒙表示考量此版本為全球限量銷售產品，因此仍會以精品定位宣傳，並且維持僅在三星微風南山旗艦館實際展出，同時配合三星線上商城預購。

而在銷售目標方面，陳啟蒙希望下半年在台推出的螢幕可凹折手機可以順利吸引絕大部分的Galaxy Note系列用戶，同時更預期整體銷量可以在今年底前超過去年推出的Galaxy Note 20系列，因此也做好可持續供貨至今年底的準備，不會有供貨不足情況。

秋季開放單獨銷售的Galaxy Watch 4 Classic Thome Browne版本也會引進台灣市場

另外，先前對外公布將在秋季開放單獨銷售的Galaxy Watch 4 Classic Thome Browne版本，日後也會引進台灣市場，但目前仍未有具體消息透露。至於開放特定國家地區三星官網銷售的Galaxy Z Flip 3白色、粉色與灰色配色，目前則並未有引進台灣市場計畫，但三星表示仍會持續依照市場需求向韓國總部爭取。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦