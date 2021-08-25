三星Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G摺疊機 台灣大明午預購
全球首款搭載IPX8防水等級、備受三星粉絲期待的摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G，即將正式登台，台灣大哥大（3045）網路門市明（26）日中午12點開放預約登記，實體門市、電商myfone購物和momo同步接受預購，9月10日正式開賣。
台灣大獨賣Z Flip3 5G(128G)日落紫款式，空機價30,888元，搭配1,399元資費，綁約48個月，專案價只要0元；Z Fold3 5G(256G)空機價56,888元，搭配2,699元資費，綁約48個月，同樣可以0元入手，還可參加獨家抽獎，有機會將市價139,900元的三星65型Neo QLED 8K量子電視帶回家。
台灣大表示，Galaxy Z Flip3 5G有幻影黑、絨絲白、石墨綠、日落紫四款顏色，容量分別有128G和256G，擁有貝殼機的造型，摺疊後更容易攜帶，擁有3,300mAh雙電池模組，最大特色是採用革命性的「Flex模式」，當螢幕半開時，影片將移動至上半部螢幕，節目控制選項則移至下方螢幕，開啟全新互動模式，打造更直覺的使用體驗。
除了Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G之外，三星全新智慧手錶Galaxy Watch4及藍牙耳機Galaxy Buds2也將同步於9月10日開賣。
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