9月10日在台上市 三星揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3售價

日前在台接連公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition，以及Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機在台售價後，三星今日 (8/25)也正式公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機在台上市售價。

依照先前說法，三星希望將過往以精品形式宣傳的螢幕可凹折手機，改以主流手機形式銷售，希望推動螢幕可凹折手機應用普及化。

而相較過往推出的螢幕可凹折手機，三星此次大幅降低Galaxy Z Flip 3售價，讓價格帶調整至新台幣3萬5000元以內，藉此吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機。同時在Galaxy Z Fold 3也有相對降幅情況下，更加入防水、更堅固機身設計，以及支援S Pen手寫操作功能，藉此吸引過往使用Galaxy Note系列手機的用戶移轉。

在產品特色部分，Galaxy Z Fold 3延續過往使用體驗設計，但是額外加入IPX8等級防水防塵與更堅固耐用機身設計，同時也因應市場需求加入支援S Pen手寫筆功能，更在內側7.6吋可凹折螢幕採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕能以全尺寸形式呈現。

另外，Galaxy Z Fold 3更標榜內側螢幕強度提高80%，機身更換上更堅固的Armor Aluminum鋁合金材質，外側更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護表面。

相較Galaxy Z Fold 3鎖定更大螢幕與多工、更高產能使用需求，Galaxy Z Flip 3則採用時尚、貼近原本手機使用體驗，但是藉由螢幕可凹折設計增加使用彈性。

另一方面，則以更低價位吸引眾人加入使用螢幕可凹折手機，不過並未跟進Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen手寫筆功能，但是也加入IPX8等級防水防塵，同時也將外側副螢幕顯示面積增大4倍，並且強化相機拍攝效果。4

預計9月10日在台上市

不過，相較美國等市場將在8月27日上市，台灣此次正式推出Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3的上市時間為9月10日。

建議售價部分，Galaxy Z Fold 3搭載12GB記憶體與512GB儲存容量的冷杉綠、幻影黑及鈦灰配色版本，將以新台幣59888元價格銷售，而搭載12GB記憶體與256GB儲存容量的冷杉綠版本則以新台幣56888元價格銷售。

而Galaxy Z Flip 3採8GB記憶體與256GB儲存容量的絨絲白、幻影黑、日落紫與石墨綠配色版本，將以新台幣32888元價格銷售。另外，搭載8GB記憶體與128GB儲存容量的絨絲白、幻影黑、日落紫與石墨綠版本則以新台幣30888元價格上市。

兩款手機都將從8月26日中午12點至9月5日晚間11點59分期間在台開放預購，在台灣各個通路完成預購，並且上網登錄即可依照預購機種加贈6000元或4500元的配件購物金，以及一年全星守護行動裝置意外保障服務，

若在三星智慧館或三星線上商城完成預購，即可享有指定機種舊換新加碼折抵4500元、免費延長保固一年，以及指定銀行刷卡加贈2000元，另外也包含刷卡零利率、加贈矽膠薄型背蓋，或是LINE Points點數3000點、三星應用商店app限量優惠券1000元與25家銀行最高24期分期零利率優惠。

至於預購及上市通路，則幫含全台三星智慧館、三星商城、中華電信門市、燦坤、中華電信網路門市、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、ETMall東森購物、蝦皮商城三星旗艦館、康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、神腦生活網路門市，特定規格機種則會包含遠傳電信、台灣大哥大、台灣之興、亞太電信等通路銷售。

Thom Browne限量版同步於8月26日開放預購

先前已經在台公布上市售價資訊的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版，確定會在三星微風南山旗艦館與三星線上商城開放預購，並且在9月3日開放取貨，其中Galaxy Z Fold 3 Thom Browne限量版 (12GB記憶體+512GB儲存容量)建議售價為新台幣99888元，Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版 (8GB記憶體+256GB儲存容量)建議售價則是新台幣65888元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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