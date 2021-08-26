快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

9月10日在台上市 三星揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3售價

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在台接連公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition，以及Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機在台售價後，三星今日 (8/25)也正式公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機在台上市售價。

依照先前說法，三星希望將過往以精品形式宣傳的螢幕可凹折手機，改以主流手機形式銷售，希望推動螢幕可凹折手機應用普及化。

而相較過往推出的螢幕可凹折手機，三星此次大幅降低Galaxy Z Flip 3售價，讓價格帶調整至新台幣3萬5000元以內，藉此吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機。同時在Galaxy Z Fold 3也有相對降幅情況下，更加入防水、更堅固機身設計，以及支援S Pen手寫操作功能，藉此吸引過往使用Galaxy Note系列手機的用戶移轉。

在產品特色部分，Galaxy Z Fold 3延續過往使用體驗設計，但是額外加入IPX8等級防水防塵與更堅固耐用機身設計，同時也因應市場需求加入支援S Pen手寫筆功能，更在內側7.6吋可凹折螢幕採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕能以全尺寸形式呈現。

另外，Galaxy Z Fold 3更標榜內側螢幕強度提高80%，機身更換上更堅固的Armor Aluminum鋁合金材質，外側更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護表面。

相較Galaxy Z Fold 3鎖定更大螢幕與多工、更高產能使用需求，Galaxy Z Flip 3則採用時尚、貼近原本手機使用體驗，但是藉由螢幕可凹折設計增加使用彈性。

另一方面，則以更低價位吸引眾人加入使用螢幕可凹折手機，不過並未跟進Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen手寫筆功能，但是也加入IPX8等級防水防塵，同時也將外側副螢幕顯示面積增大4倍，並且強化相機拍攝效果。4

預計9月10日在台上市

不過，相較美國等市場將在8月27日上市，台灣此次正式推出Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3的上市時間為9月10日。

建議售價部分，Galaxy Z Fold 3搭載12GB記憶體與512GB儲存容量的冷杉綠、幻影黑及鈦灰配色版本，將以新台幣59888元價格銷售，而搭載12GB記憶體與256GB儲存容量的冷杉綠版本則以新台幣56888元價格銷售。

而Galaxy Z Flip 3採8GB記憶體與256GB儲存容量的絨絲白、幻影黑、日落紫與石墨綠配色版本，將以新台幣32888元價格銷售。另外，搭載8GB記憶體與128GB儲存容量的絨絲白、幻影黑、日落紫與石墨綠版本則以新台幣30888元價格上市。

兩款手機都將從8月26日中午12點至9月5日晚間11點59分期間在台開放預購，在台灣各個通路完成預購，並且上網登錄即可依照預購機種加贈6000元或4500元的配件購物金，以及一年全星守護行動裝置意外保障服務，

若在三星智慧館或三星線上商城完成預購，即可享有指定機種舊換新加碼折抵4500元、免費延長保固一年，以及指定銀行刷卡加贈2000元，另外也包含刷卡零利率、加贈矽膠薄型背蓋，或是LINE Points點數3000點、三星應用商店app限量優惠券1000元與25家銀行最高24期分期零利率優惠。

至於預購及上市通路，則幫含全台三星智慧館、三星商城、中華電信門市、燦坤、中華電信網路門市、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、ETMall東森購物、蝦皮商城三星旗艦館、康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、神腦生活網路門市，特定規格機種則會包含遠傳電信、台灣大哥大、台灣之興、亞太電信等通路銷售。

Thom Browne限量版同步於8月26日開放預購

先前已經在台公布上市售價資訊的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版，確定會在三星微風南山旗艦館與三星線上商城開放預購，並且在9月3日開放取貨，其中Galaxy Z Fold 3 Thom Browne限量版 (12GB記憶體+512GB儲存容量)建議售價為新台幣99888元，Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版 (8GB記憶體+256GB儲存容量)建議售價則是新台幣65888元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網 三星

延伸閱讀

9/10上市！三星Galaxy Buds 2耳機售價4990元 Galaxy Watch 4系列智慧手錶8990元起

開箱影片／不到7千！Samsung Galaxy M32越級體驗 大螢幕＋4鏡頭超殺

大幅壓低價格帶 三星8/25在台揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等新機上市消息

逼近10萬！三星Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版售價曝光

相關新聞

他連送30組LINE貼圖都跳這通知 網友不忍噓實情：可憐哪

不少人會透過LINE、telegram等通訊軟體進行文字或貼圖聊天，但也可能因為互動導致友誼決裂！一名網友日前因對方未回應，連送友人30組貼圖，但都顯示「已擁有」，認為怎麼可能，詢問眾人之下得知可能真的被對方封鎖了。

這原因讓三星Galaxy Note系列已死？未來將由Galaxy Z Fold取代

Samsung 三星在日前發表會推出新一代折疊手機 Galaxy Z Fold3 與翻蓋手機 Galaxy Z Flip3，但卻少了下半年旗艦手機 Galaxy Note 系列。據稱是因為缺少主要零組件，所以三星公司不得不決定取消 Note 手機。 然而知名爆料者 FrontTron 在推特上發文透露，「Galaxy Note 已經死了。現在， Note 系列不再有新產品」。

Pixel 5a 5G剛推就傳出包！網友實測4K 60fps錄影 幾分鐘就跳「過熱警告」

自 2013 年以來，Google 已經量產 14 款智慧手機，最新一款是 2021 年 8 月中旬的 Google Pixel 5a 5G 手機，但是這款新機卻似乎有些狀況，國外科技部落客 TechOdyssey 在個人 Twitter 透露，當他以 Pixel 5a 拍攝 4K @60fps 影片時，短短幾分鐘螢幕就跳出過熱提醒。

台灣三星推「星機免費試用計畫」 體驗旗艦生態圈產品

三星最新旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G今天正式在台開放預購登記，因...

9月10日在台上市 三星揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3售價

日前在台接連公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition，以及Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機在台售價後，三星今日 (8/25)也正式公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機在台上市售價。

vivo首次奪下亞太區5G手機出貨量第1名

市場研究機構Strategy Analytics今（26）日發布報告顯示，第2季，大陸手機品牌vivo首次躥升至亞太地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。