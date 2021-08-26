這原因讓三星Galaxy Note系列已死？未來將由Galaxy Z Fold取代

Samsung 三星在日前發表會推出新一代折疊手機 Galaxy Z Fold3 與翻蓋手機 Galaxy Z Flip3，但卻少了下半年旗艦手機 Galaxy Note 系列。據稱是因為缺少主要零組件，所以三星公司不得不決定取消 Note 手機。

然而知名爆料者 FrontTron 在推特上發文透露，「Galaxy Note 已經死了。現在， Note 系列不再有新產品」。

三星將 Galaxy Z Fold 3 稱為「Note Z」

圖片及資料來源：econotimes、sammobile、techradar

依照三星公司慣例，新一代 Galaxy Note 手機會在每年 8 月的 Unpacked 活動中首次亮相，但在 2021 年的發表會卻是推出 Galaxy Z Flip 3 和 Galaxy Z Fold 3 兩款手機，其中 Z Fold 3 配備 Note 專用的 S Pen 手寫筆，因此又被稱為是 Galaxy Note 後繼者。

爆料者 FrontTron 引述三星官方開箱影片指出，就連三星公司內部將 Galaxy Z 系列稱為 Note Z 系列。

這似乎暗示未來將不再會有新一代的 Galaxy Note 系列手機。

為什麼 Galaxy Note 21 被取消？

三星公司的 Galaxy Note 系列向來有其擁護者，尤其是專用的 S Pen 更是 Galaxy Note 系列的精神象徵，然而當 Galaxy S21 Ultra 也支援 S Pen 時，不僅打破了只有 Note 系列才擁有 S Pen 慣例，S21 Ultra 也成為第一款除了 Galaxy Note 系列以外可以使用手寫筆的三星手機。

至於為什麼三星公司要取消 Galaxy Note 21 ，儘管三星在 2021 年 3 月的活動透露因為受到全球晶片短缺影響，不得不取消 Galaxy Note 21。但也有一說認為是 Galaxy Note 20 系列銷售成績不佳，因此三星公司才判 Galaxy Note 21 死刑。

會有 Galaxy Note 22 嗎？

儘管 2021 年沒有 Galaxy Note 21 ，但三星公司官方並沒有宣布 Galaxy Note 系列已死，就算官方將 Galaxy Z Fold 3 稱為「Note Z」 也不能確認 2022 年不會推出 Galaxy Note 22。

《econotimes》認為這可能只是一種行銷策略，讓 Galaxy Note 系列粉絲們多注意 2021 年的新品。

但 Galaxy Note 系列真的被判死刑？以後都不會再推出新品嗎？

三星電子執行長 DJ Koh 高東真在三星第 52 屆年度股東大會上曾透露，由於晶片嚴重短，公司 2021 年可能難以推出 Galaxy Note 21 系列。不過，高東真表示三星打算在 2022 年推出新的 Galaxy Note 機型，只是 2022 年 Galaxy Note 的發佈時間表可能與之前的發表時間不同。

雖然從三星電子執行長的言詞可見 Galaxy Note 系列仍有可能會有新機，但科技網站《techradar》卻表示不建議三星粉絲對 2022 年發表的三星 Galaxy Note 22 寄予厚望，認為 Note 22 是一款不存在的手機。相反，有可能會以 Galaxy Z Fold 4 將取代 Note 系列的地位，而且有連 Z Flip 4 也會支援 S Pen 手寫筆。

圖片及資料來源：econotimes、sammobile、techradar

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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