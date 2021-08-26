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Pixel 5a 5G剛推就傳出包！網友實測4K 60fps錄影 幾分鐘就跳「過熱警告」

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：slashgear、Android Police
圖片及資料來源：slashgear、Android Police

自 2013 年以來，Google 已經量產 14 款智慧手機，最新一款是 2021 年 8 月中旬的 Google Pixel 5a 5G 手機，但是這款新機卻似乎有些狀況，國外科技部落客 TechOdyssey 在個人 Twitter 透露，當他以 Pixel 5a 拍攝 4K @60fps 影片時，短短幾分鐘螢幕就跳出過熱提醒。

圖片及資料來源：slashgear、Android Police
圖片及資料來源：slashgear、Android Police

TechOdyssey 表示，他拿著 Pixel 5a 在溫度 70°F (21°C) 的冷氣房內嘗試以 4K @60fps 拍攝影片，才沒幾分鐘在相機 App 就顯示過熱提醒視窗，這狀況非比尋常。

TechOdyssey 更進一步測試發現 Pixel 5a 不只拍攝 4K @60fps 影片會過熱，就算調降成 4K @30fps 或 1080p @30fps 等較低的錄影設定時，也會跳出過熱提醒。

圖片及資料來源：slashgear、Android Police
圖片及資料來源：slashgear、Android Police

這問題不只發生在 TechOdyssey 和 Pixel 5a 身上，國外媒體《Android Police 》報導部分使用者發現就連 Pixel 5 也有類似狀況。以 4K @60fps 錄影 11 分鐘左右的時間，手機機身會變得非常熱，儘管當下沒有顯示過熱警告，但是當停止錄影並接上連接埠，接著重新開啟相機 App 時，螢幕會跳出提醒要求關閉相機 App。

此外，《Android Police 》秉持實驗精神在 70°F (22.8°C) 的環境以 Pixel 5a 和其他裝置進行實測，發現 Pixel 5a 手機的 4K @60fps 錄影時間相當短暫，就連 Pixel 5 似乎也有同樣問題：

Pixel 5a：5: 05（在它顯示高溫警告之前。）

Pixel 5：1: 31（在它顯示高溫警告之前。）

Pixel 4：40:00（這支手機只支援 4K @30fps，不支援 4K @60fps。）

Galaxy S21：45:00

OnePlus 9 Pro：5 : 00（沒有警告的情況下就已經停止，似乎是 4K @60fps 錄影的軟體限制。）

就目前來看，Google Pixel 5a 和 Pixel 5 似乎都有相同的問題，儘管 Google 官方帳號曾在 TechOdyssey 的 Twitter 留言詢問是否需要協助，但不清楚後續結果。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：slashgearAndroid Police

高溫 Pixel 5

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