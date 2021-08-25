螢幕碎裂免費修 小米計畫將MiCare加購延長保固帶往國際市場

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在中國市場針對手機推出加購保固服務MiCare，提供2年最多螢幕碎裂免費維修、舊換新補貼等加值服務後，小米顯然有意將此項服務推廣到國際市場。

依照荷蘭Letsgodigital網站報導指出，小米已經在哥斯大黎加共和國申請註冊名為MiCare的名稱商標，同時後續也將相關註冊資訊納入歐盟智慧財產局資料庫內，意味小米有意將先前已經在中國市場推出的Mi Care加購保固服務帶到國際市場。

MiCare服務是在去年11月中旬提出，當時是為了配合小米10等機種使用，提供兩次螢幕碎裂免費維修，以及包含延長保固1年與1年內舊機換新機服務。而若使用者不選擇以舊機更換新機，同樣可在2年提供最多兩次螢幕碎裂免費維修服務，另外也能從第二年起免費延長手機保修服務，直到服務效期結束。

其中，若使用者選擇在1年內以舊機換新機，除了可在舊機換新機提供最多兩次的螢幕碎裂免費維修，回收舊機時也會以正常手機回收價格補貼，並且加上以MiCare售價1.5倍的補貼金額，讓使用者能更輕鬆更換新機。

而在國際市場推出的MiCare服務是否會提供不同保固項目，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

荷蘭 歐盟 小米

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