躺著用手機螢幕卻轉錯方向？Android 12將可配合臉部識別「校正回歸」

針對手機螢幕顯示方向，過去通常是透過自動翻轉設定，讓手機能隨著動態感測元件偵測結果調整顯示方向，例如橫放時候讓螢幕顯示內容以橫向形式呈現，並且在一般時候維持以直立形式顯示。但在Android 12作業系統設計中，則將配合臉部識別輔助判斷使用者實際使用手機狀態，藉此對應最佳螢幕顯示方向呈現結果。

在過去單純僅以手機動態感測元件判斷時，使用者如果想要躺著看手機時，多半需要將手機畫面自動翻轉功能鎖定，才不會在側躺觀看手機時，發生手機螢幕顯示方向也跟著改變情況。而或許是為了讓使用者更方便使用手機，因此在Android 12加入透過臉部識別方式輔助判斷。

加上臉部識別結果判斷後，即使在側躺觀看手機內容情況，系統也會自動判斷使用者處於側躺狀態，因此將會讓手機顯示內容維持以直向形式呈現，即使將手機橫拿也能自動翻轉為對應使用需求的正確顯示方向。

除了方便使用者在絕大部分情況下能以正確畫面顯示方向使用手機，對於經常使用手機拍攝相片、錄影的情況，這樣的設計也有利系統以正確顯示方向記錄拍攝內容。

如果要啟用此項功能，除了要在Android 12的顯示設定勾選啟用臉部識別，使用者也必須完成臉部資訊登錄，以利手機正確判斷操作當下的臉部所處方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦