Google將依照國家地區、螢幕尺寸裝置 區分不同app評價分數
Google宣布，從今年11月開始將以國家、地區區隔不同app評價分數，同時針對不同螢幕尺寸裝置對應使用的app評價分數，預計從明年初也會做明顯區隔。
依照Google的解釋，表示由於各地區使用app情況不同，其中可能會受限於當地網路、支付方式，以及app內容使用許可等影響，因此會呈現不同app評價分數。同時，即便是相同app，在不同螢幕尺寸裝置上的使用體驗也會有落差，因此也會反應不同使用評價。
因此，Google預計先從今年11月開始先以國家、地區為區隔單一app評價分數，讓評價內容可以更符合當地使用情況，以利開發者、發行商能針對特定地區使用需求進行調整。另一方面，預計在2022年初針對不同螢幕尺寸裝置區隔不同評價分數的作法，同樣也能讓開發者針對不同裝置使用體驗最佳化。
而在評價系統正式調整前，Google至少會在10週前以數據分析單一app評價異動結果，若異動幅度超過0.2顆星，將會告知開發者進行確認及調整。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言