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Google將依照國家地區、螢幕尺寸裝置 區分不同app評價分數

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，從今年11月開始將以國家、地區區隔不同app評價分數，同時針對不同螢幕尺寸裝置對應使用的app評價分數，預計從明年初也會做明顯區隔。

依照Google的解釋，表示由於各地區使用app情況不同，其中可能會受限於當地網路、支付方式，以及app內容使用許可等影響，因此會呈現不同app評價分數。同時，即便是相同app，在不同螢幕尺寸裝置上的使用體驗也會有落差，因此也會反應不同使用評價。

因此，Google預計先從今年11月開始先以國家、地區為區隔單一app評價分數，讓評價內容可以更符合當地使用情況，以利開發者、發行商能針對特定地區使用需求進行調整。另一方面，預計在2022年初針對不同螢幕尺寸裝置區隔不同評價分數的作法，同樣也能讓開發者針對不同裝置使用體驗最佳化。

而在評價系統正式調整前，Google至少會在10週前以數據分析單一app評價異動結果，若異動幅度超過0.2顆星，將會告知開發者進行確認及調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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