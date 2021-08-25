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OPPO展示MagVOOC磁吸閃充技術 同步展示隔空充電技術

聯合新聞網 / 楊又肇

除了realme展示旗下磁吸充電設計OPPO稍早在中國國際智能產業博覽會期間也展示旗下名為MagVOOC的磁吸閃充技術，更包含旗下隔空充電技術原型設計。

此次提出的三款MagVOOC磁吸閃充技術設計仍為概念產品，暫時尚未有具體進入市場成為實際產品計畫，但以realme先前預告旗下MagDart磁吸充電技術將在明年初推出市售商品，預期OPPO也會在相近時間推出應用產品。

其中，MagVOOC超薄便攜磁吸充電器對應Qi無線充電規範，支援10W無線充電輸出功率，同時採充電線圈與電路板分開設計，藉此讓充電器本體更薄，同時也能降低充電過程的整體熱度。而MagVOOC磁吸無線充電行動電源同樣符合Qi無線充電規範，能以20W無線充電功率幫手機充電，但電池本身則是以10W有線充電功率補充電量，約可在2小時內將4500mAh電量充滿。

至於MagVOOC立式磁吸無線充電底座則可對應40W無線充電功率，並且藉由磁吸讓手機能固定在最佳充電位置，避免手機擺放位置歪斜而無法順利充電，同樣對應Qi無線充電規範，用於同樣支援Qi無線充電規範機種則能以15W功率充電。

而此次展示的隔空充電技術原型設計，目前也尚未進入量產階段，最高可對應7.5W充電功率，並且能以磁共振原理實現隔空充電，同時可讓裝置在充電過程維持使用。

除了概念充電設計，OPPO也透露旗下高達125W有線快充設計，最快將可在明年進入市場商用，而50W無線快充也正在測試階段，未來也會進入商用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 OPPO

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