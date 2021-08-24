台灣之星加碼再推5G開台周年慶限定優惠 百元升級電信全餐再享5重送

台灣之星為歡慶5G開台滿周年，自7月底起推出週年慶限定優惠，首波成功帶動整體申辦量成長超過1成，助攻5G用戶數正式突破30萬。今再宣布加碼推出優惠第二發，自8月25日12：00起，凡申辦月租599元以上指定資費方案，即可以用月租費再加100元的優惠價升級為電信全餐，同時立即享好禮5重送，內容包括凡新申裝/攜碼申辦指定手機/商品，搭配月租599元以上資費方案，除可享4G不限速吃到飽，綁約期間內還再爆送最高100GB超大上網流量；搭配指定資費，最新指定5G手機、3C/家電、foodpanda美食金、家樂福購物金及光纖寬頻全都免費帶回家；還有LINE MUSIC、CATCHPLAY＋、LiTV、Pubu、Kono、流行音樂館及ez訂等7大加值服務免費看，於綁約期間還可月月免費更換；另外，網內互打免費，網外/市話費率也可享3折優惠、每分鐘只要2元；優惠期間申辦指定5G手機方案，還可再享限時加碼foodpanda美食金最高3,000元。

若想要直接升級為5G不限速吃到飽，優惠期間申辦，最低只要月租999元起就可擁有，並可同享月租費加100元升級電信全餐的好康。此檔也精選多款人氣5G機款，包含：iPhone 12 128G、Samsung Galaxy A32 5G、OPPO A74 5G等，搭配上述指定資費方案，手機專案價只要0元起。已經有5G手機的消費者，也可以選擇搭配3C家電享專案優惠價，包含小米小愛音箱Play搭米家掃地機器人、Panasonic 32L變頻微波爐、Acer筆記型電腦等；如果沒有手機及商品需求的消費者，此次也提供家樂福購物金或foodpanda美食金8,000元供選擇。疫情期間許多家庭寬頻上網需求暴增，亦可以選擇搭配光纖上網120Mbps方案，無論外出或在家都能暢快飆網。

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