Sony Xperia 10 Lite搭載eSIM功能 保留micro SD記憶卡插槽

Sony Mobile稍早在日本市場推出旗下支援eSIM功能的Xperia 10 III Lite，本身則是以Xperia 10 III為基礎。

相較先前已經在台灣市場推出的Xperia 10 III就已經搭載雙SIM卡插槽設計，Xperia 10 III Lite主要是藉由單一SIM卡槽，加上eSIM達成雙卡雙待使用模式 (跟目前的標準款iPhone一樣)，同時也能讓使用者保留使用micro SD記憶卡擴充儲存容量選項。

硬體規格方面，Xperia 10 III Lite一樣採用Qualcomm Snapdragon 690處理器，支援5G連網功能，並且採用21:9顯示比例的6吋OLED螢幕，以及IPX5/IPX8等級防水防塵設計，另外也搭載4500mAh電池容量，同時搭配800萬畫素視訊鏡頭，主相機同樣配置1200萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭，拍攝功能也搭載寵物及夜間拍攝模式。

由於名稱定位在"Lite"，因此內建儲存容量減少為64GB，記憶體則維持6GB容量，另外更取消原本針對日本市場提供的FM廣播功能，顏色則提供黑色、白色、紅色與紫色。

Xperia 10 III Lite將在8月底透過特定電信業者資費方案銷售，但不會透過Sony Store等通路銷售空機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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