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蘋果透過「Siri Speech Study」app讓使用者分享語音資料 強化Siri服務

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果近期悄悄推出一款名為「Siri Speech Study」的app，將藉此蒐集更多使用者語音相關資料，讓蘋果能進一步強化Siri數位助理服務表現。

由於app本身實際運作前，必須由使用者簽署同意內容進行參與，加上蘋果並未在App Store刻意推廣此款app，甚至使用者透過關鍵字等方式搜尋，基本上也不會在App Store看見此款app，而蘋果更僅透過邀請方式讓特定受邀使用者參與提供語音資訊，因此基本上也不算會影響使用者隱私安全。

TechCrunch網站引述Sensor Tower記錄數據，顯示蘋果此款app是在8月9日推出，目前最新版本則是在8月18日更新，並且分別在美國、加拿大、德國、法國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭及台灣提供下載使用，幾乎選擇iPhone使用黏著較高市場提供，藉此獲取更多有用資訊。

而沒意外的話，蘋果將透過此款app蒐集更多在地語音資料，除了讓Siri能更進一步理解使用者語言，同時也能了解更多慣用語，以及各地語言表意上的差異，藉此讓Siri數位助理服務有更精準互動表現。

雖然蘋果相對在數位助理服務投入發展腳步較早，但由於資料取用累積規模總是不比亞馬遜與Google，因此後來在數位助理服務應用，反而顯得有些落後。此次透過app蒐集使用者語音資料內容，顯然也是希望能在數位助理服務與生控操作應用扳回一城。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri 語言 義大利 蘋果

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