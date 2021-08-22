Google證實Pixel 4a 5G與Pixel 5將停產 但Pixel 4a仍會保留銷售
Google證實，去年推出的Pixel 4a 5G與Pixel 5，將隨著今年公布Pixel 6系列與Piexl 5a等新機揭曉，預計隨著既有庫存售罄而不再生產。
不過，去年推出的Pixel 4a則依然會在市場維持銷售，藉此作為更多地區的Pixel系列入門機種，意味Google依然會在市場保留現有4G連網機種，以利尚未準備跨入5G連網服務的使用者選擇。
至於Pixel 4a 5G及Pixel 5具體停產時間，將視各地區銷售庫存而定，而在日前揭曉的Pixel 6系列正式推出前，Google將會以即將上市的Pixel 5a作為主打銷售機種。
Pixel 5a預計在8月26日正式上市，預計以499美元及51700日圓價格銷售，目前僅在美國及日本市場推出，而Pixel 6系列則預計在今年秋季正式推出。
而其他更新部分，Google日前也確認Pixel 6系列也會跟進不再提供USB充電器，原因一樣是基於目前多數使用者手上應該都已經具備數個USB充電器，即便需要另外購買也並非難以取得。但在即將上市的Pixel 5a依然會維持提供USB充電器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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