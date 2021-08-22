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配合開學或返工時間？ 蘋果傳將於9月接連舉辦兩場發表活動

聯合新聞網 / 楊又肇

由於新型冠狀病毒變種影響，蘋果將延後重返辦公室工作時程，因此預計在9月舉辦的秋季新品發表會將維持線上形式舉辦，而目前更有消息指出蘋果將在9月間接連舉辦兩場發表活動，可能不會像過往維持間隔一個月左右時間。

相較去年因為疫情影響，使得蘋果僅在9月舉辦發表活動公布Apple Watch series 6、Apple Watch series SE，以及第8代iPad與新款iPad Air，直到10月才正式揭曉新款iPhone 12系列，以及新款HomePod mini。至於原本每年固定在10月揭曉的新款Mac，則是在去年延後至11月公布，分別揭曉採用M1處理器的新款13.3吋MacBook Air與MacBook Pro。

而今年可能因為重返辦公室相關前置作業，以及後來因為疫情再次打亂計畫時程等影響，使得蘋果有可能會在9月接連舉辦兩場新品發表會，除了計畫讓新品能配合開學時間更快進入市場銷售，同時也有利於10月能更順利處理員工重返辦公室工作事宜。

依照先前說法，蘋果除了準備揭曉硬體改款設計的iPhone 12s (或iPhone 13)系列手機，同時也會公布新款Apple Watch series 7，以及第三代AirPods與新款HomePod mini，另外也預期更新新款iPad機種，以及傳聞許久的14吋MacBook Pro與升級款16吋MacBook Pro。

不過，目前仍未有切確說法透露蘋果預計在9月舉辦發表活動時間，但一般猜測會安排在9月初，或是中旬時候，另一場活動則可能會落在9月底。而基於目前疫情影響，兩場發表活動預期都會採線上直播形式舉辦，可能不會以實體活動形式呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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