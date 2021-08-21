別白跑！蘋果提醒iPhone、iPad送修前 一定要做好這三件事
所有蘋果產品和原廠配件都有一年有限保固，準備將 iPhone、iPad 或 iPod touch 送往蘋果直營店或授權維修中心維修前，蘋果提醒一定要先做好三件事。
1.幫 iPhone 備份
首先，備份您的 iOS 裝置。在家先用 iCloud 或電腦 iTunes 備份，把 iPhone 裡儲存的照片、文件等內容還有各項手機設定都保存下來。
2.準備 Apple ID 和 密碼
對於某些維修，你可能要輸入 Apple ID 和密碼來清除設備和關閉尋找我的 iPhone，如果忘記了這些訊息,可以事先重設一個密碼或恢復你的 Apple ID。
3.身份證和購買證明
為了能夠全面檢測蘋果設備，請一併攜帶個人身份證件，可以是身份證或是護照等。同時攜帶需要與 iPhone 一起獲得協助的配件以及 iPhone 的購買證明。
在維修後使用 iPhone，請記錄 iPhone 更換品的序號。維修過的零件或產品享有 90 天維修保固，或是原有產品保固或 AppleCare 專案的剩餘天數。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言