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別白跑！蘋果提醒iPhone、iPad送修前 一定要做好這三件事

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

所有蘋果產品和原廠配件都有一年有限保固，準備將 iPhoneiPad 或 iPod touch 送往蘋果直營店或授權維修中心維修前，蘋果提醒一定要先做好三件事。

1.幫 iPhone 備份

首先，備份您的 iOS 裝置。在家先用 iCloud 或電腦 iTunes 備份，把 iPhone 裡儲存的照片、文件等內容還有各項手機設定都保存下來。

2.準備 Apple ID 和 密碼

對於某些維修，你可能要輸入 Apple ID 和密碼來清除設備和關閉尋找我的 iPhone，如果忘記了這些訊息,可以事先重設一個密碼或恢復你的 Apple ID。

3.身份證和購買證明

為了能夠全面檢測蘋果設備，請一併攜帶個人身份證件，可以是身份證或是護照等。同時攜帶需要與 iPhone 一起獲得協助的配件以及 iPhone 的購買證明。

在維修後使用 iPhone，請記錄 iPhone 更換品的序號。維修過的零件或產品享有 90 天維修保固，或是原有產品保固或 AppleCare 專案的剩餘天數。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

護照 iPhone iPad iOS

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