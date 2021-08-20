vivo iQOO 8系列售價曝光 搭載X5 Pro獨顯、微雲台相機與E5 AMOLED螢幕

日前已經確認外觀的vivo新款iQOO 8系列，在稍早公布消息中確認將再次攜手Pixelworks，採用其X5 Pro獨立顯示晶片，藉此強化其螢幕顯示效果。

規格方面，iQOO 8採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率，由京東方提供的平面AMOLED螢幕，並且支援光學螢幕下指紋辨識，同時機身採用AG玻璃背蓋，分別提供黑色芳綸版與BMW M Motorsport傳奇版。

而iQOO 8 Pro則採用三星首款E5等級AMOLED面板，採6.78吋、2K+解析度，同樣支援120Hz畫面更新率，螢幕下指紋辨識則採用Qualcomm超音波設計方案，而背蓋則採用皮革材質，同時對另外推出在一般情況下為白色，但透過光照則會呈現橘色的特殊「燃」版本。

▲iQOO 8

▲iQOO 8「燃」版本

▲iQOO 8 Pro

兩款手機均搭載與Pixelworks合作的X5 Pro獨立顯示晶片，另外也在機身搭載CS43131 Hi-Fi音訊晶片，藉此提昇聲音輸出表現，iQOO 8配置Snapdragon 888處理器，而iQOO Pro則採用Snapdragon 888+處理器。

至於電池則分別採用4350mAh與4500mAh容量，兩者均支援120W有線快充，但iQOO 8 Pro額外提供50W無線快充與10W反向無線充電。

▲iQOO 8

▲iQOO 8特色

▲iQOO 8 Pro

▲iQOO 8 Pro特色

相機部分，兩款手機的視訊鏡頭均為1600萬畫素規格，iQOO 8採用4800萬畫素、配置Sony IMX598感光元件的微雲台廣角鏡頭，這也是vivo將此鏡頭設計下放給iQOO品牌手機使用，另外則配置1300萬畫素超廣角鏡頭與1300萬畫素人像鏡頭。

至於iQOO 8 Pro部分，則會將廣角鏡頭規格增加至5000萬畫素，並且採用Sony IMX766V感光元件，另外則配置採Sony IMX598感光元件的4800萬畫素超廣角鏡頭，以及對應2.5倍光學變焦且防震的1600萬畫素人像鏡頭。

建議售價方面，iQOO 8將從人民幣3799元價格起跳，iQOO 8 Pro建議售價則是從人民幣4999元起跳。另外，vivo也同步推出對應50W充電功率的立架式無線充電座，建議售價則是人民幣279元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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