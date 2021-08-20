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大幅壓低價格帶 三星8/25在台揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等新機上市消息

聯合新聞網 / 楊又肇

三星日前正式對外揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機，以及包含Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機後，稍早也確認將在8月25日舉辦台灣上市發表活動，將會揭曉新機在台灣市場開放銷售資訊。

至於台灣市場是否也會跟進美國等市場於8月27日上市，預計要等三星屆時公布資訊為準。

而相較過往推出的螢幕可凹折手機，三星此次大幅降低Galaxy Z Flip 3售價，讓價格帶調整至新台幣3萬5000元以內，藉此吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機。同時在Galaxy Z Fold 3也有相對降幅情況下，更加入防水、更堅固機身設計，以及支援S Pen手寫操作功能，藉此吸引過往使用Galaxy Note系列手機的用戶移轉。

依照先前說法，三星希望將過往以精品形式宣傳的螢幕可凹折手機，改以主流手機形式銷售，希望推動螢幕可凹折手機應用普及化。

．三星揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition在台上市資訊

．三星將行動裝置納入永續發展項目，2025年實現更環保設計

．目標吸引原本Note用戶，三星希望將更多螢幕可凹折手機帶到主流市場

．Galaxy Z Fold 3是三星第一款支援S Pen、支援防水且更堅固耐用的螢幕可凹折手機

．Galaxy Z Flip 3加入更多配色，以更低價位吸引眾人使用螢幕可凹折手機

．更輕、可量測身體組成分析的Galaxy Watch 4系列揭曉

．Galaxy Buds 2延續珠寶盒概念設計，加入主動降噪設計、更適合長時間配戴使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Z Fold

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