OPPO將對手機感光元件、模組與演算法「底層創新」 提出全新螢幕下鏡頭等方案

OPPO在稍早舉辦的未來影像技術發表會上，宣布未來將在感光元件、相機模組與演算法進行底層創新，分別提出全新可提高拍攝影像亮度的RGBW感應元件設計，以及支援連續光學變焦與五軸動態防震的鏡頭模組，另外更包含藉由人工智慧技術強化影像表現的螢幕下鏡頭設計方案。

強化低光與拍攝效率的RGBW感光元件

依照OPPO說明，RGBW感光元件主要增加白色像素，相比過往強化綠色像素的RGGB感光元件，配合OPPO四合一像素合併演算法與DTI像素隔離技術，將使整體進光量提高60%，讓影像噪訊減少35%，讓使用者能在低光環境拍出更清晰、明亮影像。

此外，OPPO強調將把影像演算法嵌入感光元件內，讓影像在成像過程即可透過演算法最佳化，藉此加快影像處理效率，同時也能降低佔用主要處理器運算資源。

更穩定的鏡頭連續變焦設計

而在鏡頭對應連續變焦功能部分，此次採用2片非球面玻璃提高進光量，並且濾除砸光、降低色散問題，同時透過隧道式磁阻感應器確保鏡片模組精準作動，藉此實現平順的無損光學變焦，並且支援等效85mm-200mm焦段，更可避免傳統透過多組鏡頭「接力」變焦會有迷焦、白平衡失準、色彩不正確等問題。

在手機端加入五軸防震設計

至於在防震設計部分，OPPO則是提出在手機端的五軸防震設計，除了透過手機陀螺儀識別震動位移等資訊，配合演算法讓鏡頭及感光元件上的可移動組件降低震動影響，最高可比一般防震鏡頭提昇65%比例的防震效果，同時最高對應防震角度介於正負3度以內，整體防震精度可達3.5倍，幾乎等同數位單眼相機的防震效果。

依照OPPO說明，配合演算法情況下，最高可讓五軸防震設計發揮更大使用效益，讓低光環境下手持拍設成功率提昇70%，同時OPPO更預計將此項技術應用在2022年推出量產產品。

新一代螢幕下鏡頭設計

在越來越多業者投入螢幕下鏡頭設計後，OPPO也宣布推出新版螢幕下鏡頭設計方案，將使底下隱藏鏡頭的螢幕區塊可維持400ppi顯示密度，並且透過透明電路讓減少螢幕格狀視感，同時藉由單一像素即對應單一電路驅動設計，同時配合人工智慧演算法補正，讓螢幕顯示色差、亮度差異控制在2%範圍內，更強調可讓螢幕使用壽命時間延長50%。

此外，OPPO也強調螢幕下鏡頭同樣整合抗散色、減少霧化感、對應HDR與自動白平衡，以及OPPO先前提出美顏自拍技術，都會應用在螢幕下鏡頭設計。但此項技術具體應用時間，OPPO目前尚未對外說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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