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減少浪費省起來！Google宣布Pixel 6將不再隨盒附充電頭

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：台灣 Google
Photo Credit：台灣 Google

Google 宣布 Pixel 5A 將會是最後一款會附充電頭的手機，這也就表示預計在今年秋天發布的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 將不會附上充電頭。

繼蘋果（Apple）、三星（Samsung）與小米宣布旗下手機將不再附充電頭後，Google 今天也宣布，旗下手機 Pixel 5A 將會是最後一款會附充電頭的手機，這也就表示預計在今年秋天發布的 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 將跟上其他手機業者的腳步，不會附上充電頭。

蘋果是在去年最先宣布旗下手機從 iPhone 12 開始將不再附上充電頭，其原因為希望透過降低包裝重量，減少浪費並追求碳中和（Carbon Neutral）的目的，同時大多數用戶家中已經備有充電頭／器，因此不再另外提供，希望能夠減少對環境的損害。而 Google 近期也表示認同這個政策。

然而，這個決定也存在著其他觀點，像是其實主要是為了節省相關成本；畢竟現在手機製作越來越精緻，成本也越來越高，將部分成本節省起來同時兼顧環保議題對於手機業者也許是一個一舉兩得的做法。

不過有趣的是蘋果在去年公布旗下手機將不再附充電頭時曾出現小插曲，競爭對手小米與三星都曾嘲笑過其政策，其中三星更直接製作相關廣告在兩大社群平台 Facebook 與 Twitter 暗諷，但過沒多久就把貼文刪掉了，因為三星似乎決定當時的新款三星手機 Galaxy S21 也將追隨蘋果的政策，不附充電頭。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Pixel 6

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