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Google Pixel 5a來了！IP67防水電池更大 售價約12500元僅兩國買得到

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前預先公布Pixel 6系列手機後，Google終於對外揭曉過去幾個月內已有不少傳聞的親民款手機Pixel 5a。

以規格來看，Pixel 5a採用6.34吋、解析度為2400 x 1000、支援60Hz畫面更新率的OLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，同樣加入5G連網功能，記憶體則採用6GB容量，儲存容量則採128GB規格設計，電池部分則採用更大的4680mAh，另外則是保留3.5mm耳機孔，指紋辨識也一樣放在機身背面。

而在防護性提昇部分也成為Pixel 5a主打特色，分別將正面玻璃防護規格從康寧Gorilla Glass 3升級至Gorilla Glass 6等級，同時機身也加入IP67等級防水防塵，因此讓Pixel 5a在日常生活使用可以更加安心。

另外，先前有消息指稱Pixel 5a將採用橡膠材質，顯然只是誤傳。依照Google公布細節，Pixel 5a與Pixel 5一樣採一體成形的金屬材質框體，而配色僅提供「就是黑」款式。

至於相機部分則採用800萬畫素視訊鏡頭，以及主相機模組分別採用的1220萬畫素廣角鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，一樣也搭載Google以人工智慧驅動的極致夜拍功能，而遠距取景自然是透過數位變焦方式進行拍攝。

作業系統自然是採用原生Android 11，同時也確定可在今年秋季升級至Android 12，同時對應完整的Google服務應用 (但部分功能依然會視Google在不同地區推行項目而異)。

雖然Google並未說明，但先前有傳聞指稱因為元件供應問題，因此Pixel 5a確定僅在美國及日本市場推出，同時也會與在地電信業者合作資費方案，例如美國境內將配合Google自有虛擬電信服務Google Fi銷售，另外使用者也能透過舊機換新方式購機，而在日本市場則會與Softbank合作資費方案。

建議售價部分，Pixel 5a在美國地區將以449美元(約合新台幣12,533元)價格銷售，日本地區則會以51700日圓價格銷售，預計從即日起開放預購，並且在8月26日正式上市。另外，Google也確定推出對應Pixel 5a使用的保護殼配件，藉此提供更充足抗摔防護效果，分別提供黑色、白色、綠色與粉色四種選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Google Pixel

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