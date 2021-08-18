Android輔助套件「Camera Switches」 讓使用者透過臉部表情操作手機

依照XDA Developers論壇網站報導指稱，Google接下來會在Android輔助套件 (Android Accessibility Suite)增加名為「Camera Switches」的功能，讓使用者能直接透過臉部表情操作手機功能。

從相關說明中，「Camera Switches」將會透過臉部識別方式對又不同操作，同時支援表情涵蓋張嘴、微笑、揚眉、向左看、向右看，或是向上看等臉部變化，藉此對應回到上一頁、跳回首頁畫面，或是對應其他操作指令。

與先前應用在Pixel 4系列手機的Soli技術原理不同，「Camera Switches」主要是透過臉部識別技術運作，因此能套用在更多Android手機使用，並且能讓較難順利透過手勢操作，或是藉由聲控方式操作手機，或是單純懶惰的使用者，配合臉部表情變化操作手機功能。

不過，目前此項功能顯然還是處於實驗階段，因此能對應識別表情類別仍有限，但預期Google日後會持續增加更多輸入識別方式。至於在透過鏡頭識別使用者臉部表情時，手機也會透過燈號提示當前攝影鏡頭是否處於運作狀態，讓使用者能輕易知曉相機是否處於拍攝階段。

而此項功能日後預期會先開放Android 12正式版本使用，但預期也會對應過往支援Android 11作業系統的手機裝置使用，進而讓更多人可以透過此項功能輕易操作手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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