POCO M3 Pro 5G採天璣700處理器、支援5G雙卡雙待 售價5299元起

日前在台灣市場推出對應5G連網需求的旗艦定位POCO F3，以及持續鎖定4G連網需求的效能款機種POCO X3 Pro之後，今年從小米體系差分獨立的POCO再次宣布推出高性價比的5G連網手機POCO M3 Pro 5G，預計從8月16日下午6點起，透過POCO官網、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物與MiTCH時尚選貨電商搶先開賣。

相較先前推出機種POCO M3 Pro 5G定位布局入門、中階市場，標榜透過大尺寸螢幕、大電池容量設計之餘，更對應5G連網使用模式，讓更多使用者能輕易使用5G連網服務。

硬體規格則分別採用聯發科天璣700處理器，並且對應台灣市場主要使用的6GHz以下頻段，同時支援5G網路雙卡雙待連接模式，螢幕則採Full HD+解析度、支援90Hz畫面更新率的6.5吋AdaptiveSync螢幕，另外也配置5000mAh電池容量，支援18W有線快充，記憶體則對應4GB或6GB容量，儲存容量則是區分64GB或128GB。

相機功能部分，POCO M3 Pro 5G分別採用開孔設計的800萬畫素視訊鏡頭，主相機鏡頭則區分4800萬像素廣角鏡頭，以及200萬像素微距鏡頭與200萬像素景深鏡頭，另外也支援人工智慧場景識別，以及電影模式與夜景模式等拍攝功能。

至於背蓋則採用特殊上光處理，可隨不同角度呈現多樣光影流動效果，並且區分活力黃、動力黑、冷酷藍三款配色，同時支援側邊按鍵指紋解鎖與人臉識別解鎖功能。

建議售價部分，POCO M3 Pro 5G將從新台幣5299元價格起跳，高階版本售價則是新台幣5999元，預計在8月16日下午6點開始透過POCO官網、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物與MiTCH時尚選貨電商搶先開賣。

而此次引進POCO M3 Pro 5G，更意味POCO品牌在台灣市場提供橫跨高階旗艦、主流與入門中階市場需求機種，藉此吸引更多年輕用戶族群使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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