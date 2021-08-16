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新iPhone和其他裝置呼之欲出 蘋果重要團隊流失工程師

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果新一代iPhone的發表會很近了。路透
蘋果新一代iPhone的發表會很近了。路透

彭博的資訊記者Mark Gurman在最新的Power On專欄裡，細數蘋果公司（Apple）下一代iPhone手機、AirPods平板、Mac筆電，以及更多其他產品和服務令人期待之處。

蘋果正在為一場假期購物季的緊湊設備發布會做準備。這一次，所有人的目光焦點應該都在新款iPhone、Apple Watch、AirPods、iPad mini和MacBook Pro上。

Gurman預計，最小的iPad、最高端的MacBook Pro，和入門款的AirPods都會發生重大變化。iPhone不會有那麼大的升級，但仍然是蘋果的明星。該公司預計將迎來有史以來最大的iPhone換機潮之一，隨著電信商紛紛提供5G連線，加上經濟復甦刺激支出，預計到2021年時，iPhone出貨量將超過9,000萬部。

今年發布的重點是，更好的相機功能和更快的速度，同時保留去年的設計。Gurman的期望如下：

■常規機型同樣是5.4寸和6.1寸，Pro機型也仍是相同的6.1寸和6.7寸。設計不會有太大變化，但螢幕頂部的凹口（瀏海）變窄。

■新的相機功能，包括人像模式用於攝影的Cinematic Video功能；AI驅動的新濾鏡系統，可將不同的風格套用到照片上；以及，Pro機型能有捕捉更高品質影像的ProRes錄影功能。

■效能更高的A15晶片，單核心速度與A14晶片差不多。

■新螢幕技術將，啟用ProMotion（在Pro機型上更快，有120Hz刷新率）和潛在的螢幕恆亮模式。

Gurman認為，雖然僅升級幅度不在，但新機型確實應該稱為iPhone 13，而不是12 S。蘋果用「S」來代表新iPhone沒有顯著的更新，但仍具有消費者要求的關鍵新功能（iPhone XS改變不多是例外）。

雖然在某些地區，13聽起來不吉利，但大力推動5G才第二年，加上蘋果縮小「瀏海」，都是iPhone進入13的理由。或者，蘋果終於決定要拿掉數字。

在iPhone之外，Gurman還期待：

■新一代Apple Watch 7智慧手錶:  期待重新設計，具有更平坦的螢幕、更新過的螢幕技術，以及速度更快的處理器。關於開發中的內容：還記得Apple Fitness+上面的Time to Walk嗎（該功能可在步行時聆聽Draymond Green和Shawn Mendes等名人的聲音）？聽說蘋果正準備擴大提供一目瞭然的跑步時間和音訊冥想。

■AirPods: 期待入門級AirPods的新外型能更接近AirPods Pro，包括入耳式設計和更短的耳機柄。這將是2019年3月以來，入門級AirPods首見更新，也是自2016年首款亮相以來對蘋果AirPods系列產品線的最重要更新。

■說到有史以來最大的升級，新款iPad mini憑藉更薄的邊框和全面新設計，注定成為粉絲最愛。還有一款專為學生設計、更薄更快的第九代iPad面市。

■終於見到M1X MacBook Pro。

另外，蘋果會把提供給Mac的Apple Care+轉變為年度訂閱服務。至於蘋果為了打擊兒童色情而推出的自動過濾照片功能，該公司宣布，如果帳戶不持有超過兒童色情照片資料庫裡的30張照片，用戶不會被標註警示。最後，聽說蘋果員工透露，雲端服務、健康和人工智慧團隊都有相當多的工程師離職。包括兩個大人物：負責Health AI研究的Emily Fox將於今年稍晚到大學任教職，而前Netflix副總裁、後來擔任蘋果iCloud基礎設施團隊負責人的Ruslan Meshenberg，剛跳槽谷歌。

但有可能是因為蘋果也從Netflix、亞馬遜、谷歌和其他公司的團隊，招兵買馬來多位工程師，所以最終會造成高離職率——尤其是在矽谷這樣人才流動快速的地方。其次，如果不是蘋果要求，這些工程師可能不需要進辦公室，離開的工程師有可能是想找遠距工作的機會。最後，工程師也可能對他們的工作感到不太樂觀。近幾年，我們好像沒有從這些團隊看到大躍進。

蘋果 iPhone AirPods

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