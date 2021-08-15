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小米MIX 4原定以內建eSIM持續連網定位功能 最終無法順利提供使用
日前揭曉小米MIX 4時，小米曾強調將加入藉由內建eSIM持續連網方式，讓使用者不慎遺失的手機就算被移除SIM卡，依然會持續連接網路定位，以利使用者透過其他手機追蹤的功能，稍早由小米對外公告表示將會取消，原因是不符合中國境內相關規定。
依照小米發出聲明表示，由於日前說明在小米MIX 4透過內建eSIM方式持續連網定位，方便使用者透過其他手機尋找遺失手機的功能，由於尚未獲准使用，因此接下來實際上市版本將不會加入此項功能。
而從說明內容判斷，顯然是因為eSIM使用模式未能符合中國境內相關使用規範，因此在實際上市版本必須取消提供此項功能。
不過，即便取消此項功能，小米MIX 4依然提供以軟體配合限制方式，要求必須輸入密碼才能關機，以及將原本使用SIM卡與手機綁定，避免SIM卡被拿去作為他用，藉此在使用者不慎遺失手機時，可以增加手機找回機率，同時也能保護使用者SIM卡功能。
目前小米MIX 4已經開放中國市場預購，預計在8月16日開放銷售，而台灣地區目前暫時並未有計畫引進。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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