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福特在底特律打造智慧停車場 助使用者自動停車、提供充電服務

聯合新聞網 / 楊又肇

福特日前宣布，旗下底特律智慧停車實驗室 (Detroit Smart Parking Lab,DSPL)將在今年9月正式開放使用，將透過真實使用場景測試智慧停車場，透過自動化停車加快停車場週轉使用率，並且能結合更多應用場景。

此智慧停車場位於底特律科克鎮 (Corktown)，而福特目前協助修復超過100年歷史的密西根中央車站也位於此，同時福特也選擇此處設立移動創新中心。

而此智慧停車場同時也與Bosch技術解決方案、地產開發商Bedrock合作，另外也攜手密西根州經濟發展公司 (Michigan Economic Development Corporation)，並且由美國智慧連網汽車協助營運。

依照福特說明，此智慧停車場目前主要針對租賃車輛停放需求作測試，透過自動化運作方式，讓使用者能更方便停放車輛，甚至可讓停車場系統輔助車輛自動化停車，藉此提升停車場停放位置使用周轉效率，藉此滿足租賃車輛使用時，通常希望更快取車、更快還車的需求，同時在車輛重返停車場停放時，即可透過充電設備補充車輛電量。

在此之前，福特底特律智慧停車實驗室也曾與車輛租賃業者Enterprise合作，讓Enterprise利用底特律智慧停車實驗室提出自動停車技術與充電技術對應車輛租賃使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

停車場 福特 底特律

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