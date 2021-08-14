SpaceX收購小型衛星連網業者 可能藉此佈局衛星物聯網應用市場

報導指出，SpaceX稍早收購生產價格低廉的衛星新創業者Swarm Technologies，將可在衛星連網服務之餘，額外建置對應物聯網連接應用的網路資源。

在由SpaceX收購前，Swarm Technologies便計畫發射總計達150枚小型衛星，並且在今年2月累積將81枚小型衛星發送至地球外圍軌道，其中72枚更已經進入商用階段，主要提供低價格、低流量，可供農業、物流、海事、能源開採等連接需求使用。

而此次由SpaceX收購，更意味將進軍物聯網應用市場，並且讓原本旗下衛星連網服務能有額外發展模式。另一方面，SpaceX也可能透過Swarm Technologies衛星連網技術，藉此強化本身衛星連接效率，進而讓旗下衛星連網服務範圍可以延伸到更多地區。

依照美國FCC公布資訊，證實目前Swarm Technologies旗下技術資產將轉由SpaceX持有，但是關於SpaceX未來將以Swarm Technologies旗下技術提供哪些新服務則為具體說明。

以目前Swarm Technologies提出方案，用於與衛星連接，並且轉換為無線連接資源的Swarm Tile將以119美元銷售，並且配合每月僅5美元價格方案訂閱使用。

而今年7月更針對移動載具提供可連接網路發送訊息與GPS定位資訊的評估套件，則是以499美元價格銷售硬體設備，並且配合一年60美元數據連接方案運作。

接下來成為SpaceX旗下全資子公司之後，或許將會讓SpaceX推出全新衛星連網服務，例如實現SpaceX將衛星網路服務帶到更多極端氣候環境使用的規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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