快訊

北市南港凌晨槍響 一女子胸口中彈送醫

拼復出？日媒爆福原愛下一步 出版商邀約拍性感寫真

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮耀拆分後的第一款旗艦機Magic 3系列 外觀滿滿華為的影子

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告後，榮耀稍早也正式揭曉旗艦定位的手機產品Magic 3，同時也推出硬體規格強化設計的Magic 3 Pro。

雖然不少人認為Magic 3外觀與華為去年推出的Mate 40系列極為相似，但榮耀執行長趙明在回應中表示Magic 3系列是由北京團隊從去年12月開始投入研發，強調全數為拆分獨立後的榮耀團隊設計，同時也說明接下來更多產品將會更具榮耀品牌特色。

但即便如此，不少人還是認為Magic 3系列有諸多沿用華為產品設計，例如採彎曲角度更明顯的螢幕邊緣，以及類似Mate 40系列的背面主相機模組，甚至也同步推出類似Mate 40 RS外觀的Magic 3至臻版。

硬體規格部分，Magic 3系列均採用Qualcomm Snapdragon 888+處理器，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，另外也透過石墨烯材質進行散熱，而顯示螢幕則均配置解析度為Full HD+的6.76吋OLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，另外也支援DCI-P3廣色域、HDR10+等顯示模式，更加入藍光護眼設計與螢幕下指紋辨識功能，並且在聲音部分加入支援DTS與雙擴音喇叭設計。

而電池部分則均採用4600mAh容量，支援66W有線快充，但是在Magic 3 Pro則會額外增加50W無線快充。同時，Magic 3系列也均搭載支援IP68等級防水防塵設計。

顏色方面，Magic 3分別提供黑、白玻璃背蓋版本，以及藍、粉皮革背蓋設計，Magic 3 Pro則僅提供黑、白兩色，至於Magic 3至臻版也同樣僅提供黑、白兩款配色選擇。

相機部分，視訊鏡頭採1300萬畫素鏡頭+3D ToF鏡頭組合，Magic 3系列均配置5000萬畫素設計的廣角鏡頭，配置Sony IMX766感光元件、對應f/1.9光圈設計，另外也配置1300萬畫素超廣角鏡頭與6400萬畫素黑白人像鏡頭，Magic 3 Pro則會額外加上一組6400萬畫素、f/3.5光圈、光學防震與3.5倍光學變焦設計的潛望式長焦鏡頭。其他部分則配置Flicker色溫感應器，Magic 3 Pro將額外配置多光譜色溫感應器與8x8 dToF鏡頭模組。

至於Magic 3至臻版的相機，則會以Magic 3 Pro採用規格為基礎，將廣角鏡頭更換為5000萬畫素、Sony IMX700感光元件與光學防震設計規格，而超廣角鏡頭則改為6400萬畫素、f/2.4光圈設計。

此外，榮耀更針對Magic 3系列採用全新Honor Image Engine設計，讓相機拍攝影像能維持統一色彩風格，同時針對影片拍攝部分也會增加Magic Log，對應10位元色表現與客製化電影風格3D LUT，並且能以人工智慧演算法自動調整影像色調。而在收音部分則可透過內建三組麥克風，或是配合真無線耳機進行收音。

與華為先前推出的Mate 40系列一樣，榮耀此次推出的Magic 3系列也加入支援數位人民幣設計，只是Mate 40系列採用的是華為旗下海思半導體打造的Kirin 9000處理器，而榮耀Magic 3系列則採用Snapdragon 888+處理器，更意味Qualcomm將能藉此跨入數位人民幣應用市場。

建議售價方面，Magic 3將以人民幣4599元起跳價格上市，Magic 3 Pro則會以人民幣5999元起跳價格銷售，而Magic 3至臻版售價則會以人民幣7999元銷售，預計在8月20日正式上市，目前已經開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

榮耀 華為

延伸閱讀

榮耀CEO趙明：要從蘋果手中搶回高階市占

聯發科揭曉天璣920、天璣810處理器 應用產品將於今年第三季亮相

從華為體系拆分是為了避險 美國眾議院議員呼籲將榮耀也納入技術出口禁止名單

華為前品牌被盯上 美議員提議將「榮耀」列黑名單

相關新聞

最期待iPhone 13的新功能？外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識

根據往年的慣例，蘋果將會在 9 月舉行秋季發表會，重點之一就是眾所期待的 iPhone 13，而國外網站 SellCell 調查了 iPhone 用戶對 iPhone 13 的期待，發現多達 44% 的 iPhone 用戶想要升級至 iPhone 13，且大家最期待的功能是擁有 120Hz 的高更新率

蘋果iPhone 13發表會傳聞整理 Apple Watch 7、第三代AirPods差異搶先看

蘋果iPhone 13系列未發表先轟動，不少消息指出發表會就落在9月，其中又以美國時間9月14日星期二可能性最高。外媒MacRumors近日整理出發表會相關資訊，包含可能推出的Apple Watch 7以及第三代AirPods外觀及規格，讓各位果粉搶先看。

鴻海確認明年在美國、泰國設立電動車工廠 預計2023年投入量產

鴻海對於進軍電動車生產計畫相當積極，除了先前提出要當「當電動車的 Android」的MIH平台設計，稍早更在股東會議中確認將在2022年於美國、泰國設立電動車工廠，並且計畫在2023年投入量產。

逼近10萬！三星Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版售價曝光

在正式宣佈Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3等新品在台上市資訊前，三星先揭曉預計在台灣地區引進的Thom Browne設計版本售價，其中Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition限量版將以新台幣99888元價格銷售，Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition限量版則將以新台幣65888元價格銷售。

聯想新款電競手機Legion Phone Duel 2 搭指定5G資費0元帶回家

聯想宣布正式在台推出新款電競手機Legion Phone Duel 2，確認預計從8月25日起與台灣大哥大、遠傳電信合作資費方案，其中將由台灣大哥大銷售16GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價為新台幣27990元，搭配指定5G資費方案即可以0元起跳價格購機，並且加贈3個月免費GeForce NOW雲端串流遊戲服務，而與遠傳電信則將合作16GB記憶體+512GB儲存容量版本，建議售價為新台幣30990元，搭配指定5G資費方案，即可以1990元起跳價格購機，並且加贈900元等值Google Play Store購物金。

榮耀拆分後的第一款旗艦機Magic 3系列 外觀滿滿華為的影子

在先前預告後，榮耀稍早也正式揭曉旗艦定位的手機產品Magic 3，同時也推出硬體規格強化設計的Magic 3 Pro。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。