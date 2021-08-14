聯想新款電競手機Legion Phone Duel 2 搭指定5G資費0元帶回家

聯想宣布正式在台推出新款電競手機Legion Phone Duel 2，確認預計從8月25日起與台灣大哥大、遠傳電信合作資費方案，其中將由台灣大哥大銷售16GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價為新台幣27990元，搭配指定5G資費方案即可以0元起跳價格購機，並且加贈3個月免費GeForce NOW雲端串流遊戲服務，而與遠傳電信則將合作16GB記憶體+512GB儲存容量版本，建議售價為新台幣30990元，搭配指定5G資費方案，即可以1990元起跳價格購機，並且加贈900元等值Google Play Store購物金。

台灣引進版本，實際上就是聯想針對國際市場銷售的Legion Phone Duel 2，與中國市場採用Legion Phone 2 Pro名稱不同。

Legion Phone Duel 2延續第一代機種側面升降式視訊鏡頭、兩組電池設計，同時也將處理器放置在機身中央，以利達到最佳散熱效果。另外，新機背蓋也換上更突出設計，並且搭載RGB「Y」字燈效，以及散熱風扇設計，同樣標榜橫向持握遊玩使用體驗，而機身則提供黑色及白色兩款配色，與前一代機種採黑/紅、黑/藍配色設計明顯不同。

另外，Legion Phone Duel 2採用面積達4730mm2設計的均熱板，搭配純銅散熱風道與雙風扇設計，並且配合機身兩側出風口抽離熱量，標榜能讓系統維持更穩定效能。

螢幕則採用6.92吋、Full HD+解析度的E4材質AMOLED面板，分別對應144Hz畫面更新率與720Hz觸控反應率，同時也支援DC調光，以及DCI-P3廣色域與HDR10+顯示效果。電池容量則採5500mAh設計，同樣支援最高90W有線快充 (與第一代設計相同，透過兩組45W有線快充構成)，跟其他遊戲手機一樣也支援可直接對手機供電，而非先經過電池充電的直供模式。

而相機部分，用於自拍、直播使用的側面升降式視訊鏡頭採用4400萬畫素規格，並且對應4K錄影，並且能在直播過程以虛擬人像形式自拍，背後主相機模組則分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，基本上與第一代機種採相同設計。

跟華碩ROG Phone 5 Pro一樣，Legion Phone Duel 2在原本邊框支援的觸控操作功能，額外在背蓋左側邊緣兩側，以及背蓋中間左右兩處額外增加可自訂觸控操作功能，搭配螢幕觸控與原本邊框觸控功能，最高可同時對應8個手指操作。

台灣地區將同步推出「暴風白」、「旋風黑」兩種顏色，將於8月25日起在台灣大哥大和遠傳電信全通路開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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