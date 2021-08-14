逼近10萬！三星Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版售價曝光
在正式宣佈Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3等新品在台上市資訊前，三星先揭曉預計在台灣地區引進的Thom Browne設計版本售價，其中Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition限量版將以新台幣99888元價格銷售，Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition限量版則將以新台幣65888元價格銷售。
兩款限量版都將在8月26日於三星智慧館微風南山旗艦館、三星商城開放預購，預計在9月3日起開放取貨，兩款限量版都將提供登錄加贈涵蓋所有意外損壞，以及竊盜事件等保障服務的全星守護行動裝置意外保障一年期，亦即可讓手機保障延長至兩年。
而此次推出的Thom Browne Edition限量版，同樣以Galaxy Z Fold 3或Galaxy Z Flip 3為基礎，額外加上同樣採Thom Browne Edition風格設計的Galaxy Watch 4與Galaxy Buds 2，另外也提供具備Thom Browne Edition風格設計的保護殼、充電線等配件，甚至對應Galaxy Z Fold 3的S Pen配件也會採用Galaxy Z Fold 3Thom Browne Edition風格設計。
至於規格部分，Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition限量版將採用12GB記憶體+512GB儲存容量設計，而Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition限量版則採用8GB記憶體+256GB儲存容量，同時包含外觀與作業系統介面都會採用Thom Browne風格設計。
不過，日前三星預告將在今年秋季單獨銷售的Galaxy Watch 4 Thom Browne Edition限量版，目前則暫未有在台上市消息透露，同時一般設計的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3等新品在台上市資訊也尚未公布，預期最快會在下週公布，並且選在8月27日前後進入市場銷售。
Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition：
Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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