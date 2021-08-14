鴻海確認明年在美國、泰國設立電動車工廠 預計2023年投入量產

鴻海對於進軍電動車生產計畫相當積極，除了先前提出要當「當電動車的 Android」的MIH平台設計，稍早更在股東會議中確認將在2022年於美國、泰國設立電動車工廠，並且計畫在2023年投入量產。

在此之前，鴻海在去年就已經提出電動車開放平台、並且在今年宣布啟用MIH平台設計，更與中信集團合作成立新能源車產業基金，目標籌集新台幣100億元資金協助推動電動車產業發展。

同時，對外合作部分更與Fisker汽車合作推出新款電動車，並且與Gogoro合作加速擴展電池交換系統與智慧電動機車發展，另外也包含與中國吉利汽車合組全球電動車代工，更與泰國國家石油合作電動車開放平台，稍早更入股碩禾電材及SES加速電動車電池材料開發，同時也與日本電產在台灣設立合資公司，藉此推動電動車關鍵技術。

而在此次宣布將於美國、泰國設立電動車工廠消息，鴻海科技集團董事長劉揚偉更說明正在研擬於歐洲地區設廠的可能性，意味日後將擴大全球市場的電動車產品布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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