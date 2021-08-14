最期待iPhone 13的新功能？外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識

大家都對 AirPods 3 跟 Apple Watch 7 不感興趣嗎？？

根據往年的慣例，蘋果將會在 9 月舉行秋季發表會，重點之一就是眾所期待的 iPhone 13，而國外網站 SellCell 調查了 iPhone 用戶對 iPhone 13 的期待，發現多達 44% 的 iPhone 用戶想要升級至 iPhone 13，且大家最期待的功能是擁有 120Hz 的高更新率

外媒調查最期待 iPhone 13 的新功能為 120 Hz 高更新率、螢幕下指紋辨識

根據 SellCell 的調查結果，3000 多位 iPhone 的使用者中，將近 44% 的用戶打算要升級到 iPhone 13，而在這些人之中，iPhone 13 是最多人想換的機種佔 38.2%，再來是 iPhone 13 Pro Max 佔 30.8%，只有 7% 的人對最小的 iPhone 13 mini 有興趣

那大家最期待 iPhone 13 的功能是「高更新率」，有 22%的人選擇了這個選項，傳聞今年兩款高階的 IPhone 13 Pro 系列，會搭載 120Hz 的螢幕更新率，而大家第二個期待的是「螢幕下指紋辨識」這 18.2% 的人可能要失望了，傳聞至少要到 2023 年才有可能會出現在 iPhone 上

另外第三個期待的功能則是「Always on display」功能，傳聞 iPhone 13 可能會具備這項功能，指的是當手機關閉時，鎖定螢幕還能顯示某些數據如：時間，有 16% 的人選擇了這個選項，再來有 10.9% 的人期待可以在 iPhone 上看到更小的瀏海或無瀏海設計

最少人期待的選項包括：反向無線充電、更快的 WiFi 6E 及無孔設計（完全無線）、更快的處理器等等，大家對這幾個比較不感興趣

那除了 iPhone 13 之外，蘋果也有可能在秋季發表會上發表新的 AirPods 及 Apple Watch，所以 SellCell 也有個別調查對 AirPods 及 Apple Watch 的意願，只有 12.9%的人對 AirPods 3 有興趣

而 Apple Watch 7 只有 27.3% 的人會考慮購買，兩樣產品不感興趣的人佔大多數

9 月快到了一個既期待又怕受傷害的感覺，iPhone 13 是一定會在秋季發表會上推出（但誰知道今年的秋季發表會又要有幾場），大家比較期待什麼功能呢？換了 iPhone 12 的我目前是心如止水 XDD，另外我蠻期待 AirPods 3 推出的啊～傳聞中外觀會大改，想看看蘋果會端出什麼樣的設計，大家期待 AirPods 3 或 Apple Watch 7 嗎？

（新聞來源：SellCell 、Macrumors）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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