蘋果iPhone 13發表會傳聞整理 Apple Watch 7、第三代AirPods差異搶先看
蘋果iPhone 13系列未發表先轟動，不少消息指出發表會就落在9月，其中又以美國時間9月14日星期二可能性最高。外媒MacRumors近日整理出發表會相關資訊，包含可能推出的Apple Watch 7以及第三代AirPods外觀及規格，讓各位果粉搶先看。
外媒MacRumors預期，9月發表會不外乎會有iPhone 13系列新機亮相，型號包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。以及Apple Watch 7、第三代AirPods等新品。
其中iPhone 13系列將會有重大的新相機亮點、更先進的螢幕、效能以及較好的電池壽命。硬體部分則會有小部分的變化。
Apple Watch 7可能有大幅度重新設計，較小的螢幕邊框及平坦的邊緣。也將會有更新的健康監測功能。
第三代AirPods設計會更趨近於AirPods Pro，自帶矽膠耳塞、重新設計的充電盒，以及經過改善的連接性能。
根據多名記者及可靠機構的報告指出，蘋果今年iPhone 13發表會將如期在9月舉行。而蘋果總是傾向於在周二舉辦活動，理由是為了讓果粉有充足的時間前往加州一同參與發表會。即便改採線上影片發表，蘋果仍不會忘掉這個習慣。
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