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iPhone 13傳將搭載更大的電池 5G毫米波版不再由美國獨享

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：TrendForce、9to5Mac
圖片及資料來源：TrendForce、9to5Mac

iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 系列預計將於 2021 年 9 月上市，新機的變化與功能已經有不少的傳聞，近日台灣研究公司 TrendForce 集邦科技公布最新報告，透露對 2021 年旗艦 iPhone 系列的期待，除了 A15 處理器、更大的電池容量之外，還有 5G 毫米波（5G mmWave）版，將擴展延伸到美國以外的國家提供使用。

圖片及資料來源：TrendForce、9to5Mac
圖片及資料來源：TrendForce、9to5Mac

據 TrendForce 透露，支援 5G 毫米波（5G mmWave）的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 機型不只會支援美國，將會擴展延伸到其他國家。

處理器部分，傳聞指出新一代 iPhone 搭載的 A15 處理器將採用 5nm+ 架構技術製作，不僅效能更高、性能更好，功耗消耗也會更低。

此外，iPhone 13 機型的電池可能會比現在的容量更大，這是電池技術進步，更重要的是歸功於手機組裝空間設計相當節省，充電電路板採用 SiP 與柔性 PCB 相結合的新設計，如此一來不僅節省空間，而且也能增加電池容量。

既然處理器與處理器已經維修升級了，那麼售價部分是不是會有更新的價格呢？TrendForce 集邦科技分析師推測 iPhone 13 的上市銷售價格與 iPhone 12 相差無幾，尤其是由於新 iPhone 沒有重大硬體升級，因此不需擔心價格會水漲船高。

圖片及資料來源：TrendForce9to5Mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

毫米波 5G iPhone 13

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