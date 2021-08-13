三星在德國註冊卷軸手機設計專利 可能就叫「Z Roll」或「Z Slide」
除了目前Galaxy Z Fold與Galaxy Z Flip採不同螢幕凹折方式，三星接下來也預期會推出卷軸式手機。
依照三星在今年4月29日於德國地區申請註冊設計專利，顯示未來將可能推出採透過機身橫向移動機構，讓手機螢幕可隨機身移動改顯示面積的手機產品，一如LG原本計畫推出的Rollable，或是OPPO、TCL先前提出的概念卷軸手機。
與OPPO提出的概念卷軸手機一樣，三星提出設計中改變螢幕顯示面積的操作方式，同樣也是透過按鍵開啟、關閉，而非透過手動方式拉開或關上。全數拉開的螢幕顯示面積約比一般狀態下增加40%-50%，同時顯示介面也會因為顯示面積改自動調整。
其中，三星在此項設計採用軟性螢幕設計，並且透過多連桿鉸鍊結構與滾筒設計，讓螢幕在伸展過程維持平整，並且在彎曲面維持一定張力，而伸展部分底下也會透過機身支撐。而三星也計畫將螢幕下指紋辨識功能，以及S Pen支援功能整合在此款手機設計內。
目前無法確認三星預計會在何時推出採用此設計手機，但屆時預期會成為現有螢幕可凹折手機額外使用選項。而先前三星已經申請註冊「Z Slide」、「Z Roll」商標，或許未來將以此名稱作為新款卷軸手機名稱。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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