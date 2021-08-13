京東方提出可量產應用的螢幕下鏡頭設計 將加入更安全人臉識別應用

京東方 (BOE)宣布推出旗下以柔性OLED面板打造顯示密度達400ppi的螢幕下鏡頭顯示技術 (FDC,full display with camera)，標榜藉由單一顯示畫素即對應單一驅動電路設計，讓底下隱藏相機鏡頭的顯示區塊與其他部位沒有差異。

由於設計技術差異，部分業者採用螢幕下鏡頭設計，是藉由將底下隱藏鏡頭的顯示區塊所對應顯示密度降低，藉此讓顯示區塊的透光率增加，但缺點則是顯示區塊的顯示密度與其他部位有明顯落差。而其他方式則包含在不改變螢幕下隱藏鏡頭區塊的顯示密度，但是配合鏡頭畫素合併方式增加每單位畫素進光量，藉此讓實際拍攝呈現維持一定畫質，缺點就是實際成像解像力會相對降低許多。

此次京東方採用設計，則是透過單一畫素搭配單一驅動電路方式，讓底下隱藏鏡頭的顯示區塊可維持與其他部位相同顯示密度，同時也不會有邊緣相對明顯的問題，另外也將底下隱藏鏡頭的顯示區塊薄膜疊層與畫素排列方式最佳化，藉此提高進光量，藉此提高拍攝成像品質，並且對應真正全尺寸顯示螢幕設計。

而在相關設計中，除了有效減少光線散射問題，同時也配合人工智慧演算法降低影像偏黃，並且提高影像細節，同時也透過演算法補正螢幕亮度表現，強調可提升約50%螢幕使用壽命時間。

京東方在2018年便提出螢幕下鏡頭概念設計，此次提出設計方案則可進入量產應用階段。除了將鏡頭順利隱藏在螢幕底下，京東方更計畫透過此項螢幕設計技術，日後將會持續加入諸如實現以結構光形式對應更安全、精準的人臉識別效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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