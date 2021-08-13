不讓三星專美於前 一加也釋出「螢幕可凹折手機」影片
在三星即將舉辦Unpacked線上發表活動，預計揭曉Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機之前，一加 (OnePlus)則是透過美國官方Instagram帳號釋出疑似螢幕可凹折手機影片。
目前不確定一加是否計畫推出旗下螢幕可凹折手機，或是如部分看法認為只是將兩款手機擺放在一起。但值得留意的是，影片中的手機螢幕似乎採用無開孔、無瀏海設計的全尺寸螢幕，因此也可能意味一加準備推出採螢幕下鏡頭設計的手機產品。
在此之前，OPPO也曾提出螢幕可凹折手機設計，但目前似乎並未計畫推出實際市售產品，即便日前也曾對外展示採橫向改變螢幕使用面積的卷軸手機設計，現階段也未有計畫推出量產機種。
而目前回歸OPPO品牌的一加，在維持使用原本品牌名稱情況下，未來是否會推出螢幕可凹折手機，似乎還很難說。
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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