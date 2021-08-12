Galaxy Z Flip 3價位更低、加入更多配色 但未支援S Pen手寫筆

除了Galaxy Z Fold 3，三星在此次Unpacked 2021線上發表活動也同步揭曉維持直向凹折，並且加大外側螢幕設計，並且加入更多配色設計的新款Galaxy Z Flip 3。

鎖定大眾可接受價位帶

相較Galaxy Z Fold 3鎖定更大螢幕與多工、更高產能使用需求，Galaxy Z Flip 3則採用時尚、貼近原本手機使用體驗，但是藉由螢幕可凹折設計增加使用彈性，另一方面更以更低價位吸引眾人加入使用螢幕可凹折手機，不過並未跟進Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen手寫筆功能。

依照三星說明，此次調整Galaxy Z Flip 3的價格，確實是希望吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機，因此在不改變使用體驗情況下，設法讓價格調整為眾人可接受價位 (註)，藉此讓螢幕可凹折手機成為市場主流產品，同時此次在產品銷售策略也調整為主流手機產品定位，而非鎖定精品價位產品。

▲Galaxy Z Fold 3

註：三星台灣調查顯示台灣消費者認為若螢幕可凹折手機價格調整至新台幣3萬6000元左右，會有較大意願購機。

在既有設計加入時尚風格與趣味使用體驗

Galaxy Z Flip 3同樣維持粉餅盒般的概念設計，但此次配色採用與Galaxy Z Fold 3相似的低調霧面設計，不像Galaxy Z Flip 2採用具光澤感的鏡面材質，分別提供米白色、幻影黑、綠色與薰衣草紫四種選擇，在特定市場地區的三星官網更額外提供白色、粉色與灰色三款配色選擇，同樣可藉由直向凹折縮減手機佔據空間。

此外，為了增加Galaxy Z Flip 3時尚風格與趣味使用體驗，三星此次也提供更多特色配件，其中包含在凹折機構外側增加指環扣設計的矽膠保護殼，以及增加指環帶設計的保護殼配件。另外，搭配此次同步推出的新款智慧手錶Galaxy Watch 4系列，也能讓外側螢幕同時使用相同佈景畫面。

▲此次採用與Galaxy Z Fold 3相同的霧面光澤設計

▲維持6.7吋螢幕設計

▲外觀相對低調一些

機身同樣更加耐用、支援防水

而在機身設計部分，Galaxy Z Flip 3折合時的長寬高分別為86.4mm x 72.2mm x 17.1mm，最薄處為15.9mm，相比前一代Galaxy Z Flip整體尺寸縮減一些，但因為外部主相機模組厚度增加，因此在最薄處的厚度會比Galaxy Z Flip增加一些，另外也比照Galaxy Z Fold 3加入IPX8等級防水防塵設計。

▲Galaxy Z Flip 3也加入IPX8等級防水防塵設計

▲框體進一步強化耐用性

內側可凹折螢幕一樣維持6.7吋、2640 x 1080解析度與425ppi顯示密度設計，並且換上支援120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display螢幕規格，攤開後的長寬高分別為166mm x 72.2mm x 6.9mm，整體重量則是183公克。

外側觸控封面螢幕則採用1.9吋Super AMOLED螢幕，解析度為512 x 260與303ppi，相較先前設計增加4倍顯示面積，分別可對應往右滑動顯示即時資訊、往下滑動呼叫快速設定、往左開啟天氣及鬧鐘等小工具，或是往上滑動快速使用Samsung Pay等服務功能。

▲外側觸控封面螢幕則採用1.9吋Super AMOLED螢幕

▲分別可對應往右滑動顯示即時資訊、往下滑動呼叫快速設定、往左開啟天氣及鬧鐘等小工具，或是往上滑動快速使用Samsung Pay等服務功能

與Galaxy Z Fold 3相近硬體規格

內側視訊相機就未像Galaxy Z Fold 3採用螢幕下鏡頭設計，維持螢幕開孔設計，採用1000萬畫素、f/2.4光圈、1.22µm與80度拍攝視角設計，主相機則分別採用對應f/1.8光圈、1.4µm進光量、78度拍攝視角，以及光學防震與雙畫素對焦設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、123度拍攝視角、1.12µm進光量的超廣角鏡頭，兩組鏡頭均對應1200萬畫素規格，基本上與Galaxy Z Fold 3採相同設計，一樣透過康寧Gorilla Glass with DX保護，但未搭載長焦鏡頭。

▲主相機鏡頭採與Galaxy Z Fold 3相同規格，僅缺長焦鏡頭

▲透過螢幕可凹折機構對應不同拍攝取景方式

硬體規格部分，處理器同樣搭載Qualcomm Snapdragon 888，並且配置8GB記憶體，以及提供128GB或256GB的UFS 3.1儲存元件，電池則維持採用3300mAh容量 (採雙電池模組)設計，一樣配置無線充電與有線快充。其餘部分則包含支援eSIM與單組SIM卡插槽，同樣對應Dolby ATMOS立體聲音效，並且配置與電源按鍵整合的指紋辨識器。

至於在使用體驗部分，Galaxy Z Flip 3同樣可透過螢幕凹折使用模式，讓螢幕區分上下工作區塊，或是利用螢幕凹折特性進行自拍，或以不同角度取景。

建議售價

Galaxy Z Flip 3建議售價則將從999.99美元起跳，預計從8月11日開放銷售，預計在8月27日開放銷售，同樣將提供一年Samsung Care+延長保固，其中將涵蓋意外手機螢幕損壞更換，以及水損或背蓋更換服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》