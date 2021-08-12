Galaxy Z Fold 3是三星第一款支援S Pen、支援防水且更堅固耐用的螢幕可凹折手機

先前有不少消息持續曝光，甚至幾乎透露完整外觀等細節消息的Galaxy Z Fold 3，終於在三星Unpacked 2021線上發表活動中正式揭曉，同時也確認加入支援S Pen、IP6X8等級防水防塵及螢幕下鏡頭設計，同時也採用更堅固耐用的螢幕可凹折機構設計，更讓整體機身重量變輕，從去年Galaxy Z Fold 2的282公克重量降為271公克，而機身折合後的厚度也略為減少。

Galaxy Z Fold 3持續強化多工、產能表現，Galaxy Z Flip 3則設定吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機

依照三星說明，Galaxy Z Fold 3定位在強化多工應用、提升生產力，並且透過更大尺寸螢幕面積對應沉浸內容使用體驗，價位將鎖定從1799.99美元起跳。至於此次同步推出的Galaxy Flip 3則是延續過往直向凹折與時尚外觀設計，並且鎖定999美元起跳價格，藉此吸引更多人加入使用螢幕可凹折手機。

▲Galaxy Z Fold 3成為第一款支援S Pen的三星螢幕可凹折手機，同時也是三星第一款支援IPX8等級防水防塵的螢幕可凹折手機

維持相同螢幕凹折機夠，但是更加堅固耐用

Galaxy Z Fold 3將採用更耐用機身設計，藉此大幅降低過往市場對於螢幕可凹折手機容易損壞印象，其中採用強化10%堅固耐用性的全新Armor Aluminum鋁合金材質打造機身框體，並且加入IPX8等級防水防塵設計，外側更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護，在鏡頭模組更率先採用康寧Gorilla Glass with DX加強保護，內側螢幕則採用耐用度提升80%的全新防護層設計，藉此確保使用安心度。

▲大幅強化機身耐用性

硬體規格方面，Galaxy Z Fold 3確定採用解析度為2208 x 1768、顯示密度為374ppi的7.6吋Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display可凹折螢幕，並且確認支援120Hz畫面更新率與S Pen手寫功能，更透過ECO Square技術讓整體顯示亮度提升29%，外部螢幕則同樣採用Dynamic AMOLED 2X顯示面板，對應解析度為2260 x 832、387ppi顯示密度與6.2吋設計。

▲外部螢幕則同樣採用Dynamic AMOLED 2X顯示面板，對應全尺寸螢幕規格

▲內部維持採用7.6吋Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display可凹折螢幕，額外採用螢幕下鏡頭設計，藉此時間真正全尺寸螢幕形式

另外，Galaxy Z Fold 3確定採用Snapdragon 888處理器，搭配12GB LPDDR5記憶體，儲存容量則區分256GB與512GB，採UFS 3.1儲存元件規格，電池容量則是4400mAh (區分兩組電池)，支援有線快充，以及Qi無線充電。至於整體重量則是271公克，螢幕掀開時的機身長寬高分別為158.2mm x 128.1mm x 6.4mm，折合後的機身長寬高則是158.2mm x 67.1mm x 14.4mm，相比前一款Galaxy Z Fold 2降低了一些機身厚度，配色則提供幻影綠、幻影黑與幻影銀三款配色。

▲機身相對輕盈一些

▲使用形式與前款機種相同

▲機身相比前一款機種稍微薄了一些

▲外觀採用霧面質感設計

主相機以先前基礎強化，內側採用螢幕下鏡頭設計

相機部分，外部螢幕採用1000萬畫素、f/2.2光圈、1.22µm進光量設計的視訊鏡頭，內部螢幕則採用螢幕下鏡頭設計，配置400萬畫素、f/1.8光圈與2.0µm進光量規格，其中是藉由像素合併方式提高進光量，因此本質上可能是以1600萬畫素鏡頭為基礎，透過四組畫素合併方式讓但單位畫素感光面積增加，但相對也讓解像力降低為400萬畫素。

至於螢幕下鏡頭設計部分，三星在Galaxy Z Fold 3的作法則是將螢幕上的顯示區塊畫素縮減為四分之一，藉此讓絕大多數光線可以直接進入螢幕下的鏡頭感光元件，並且移除螢幕顯示導線，同時配合演算法補正被剩餘四分之一比例的畫素遮擋部位，讓拍攝影像可自然還原，並且藉由400萬畫素解像力對應Full HD畫質的影片拍攝效果，三星認為用於視訊等需求已經綽綽有餘，但如果要進行自拍的話，還是會建議使用外側1000萬畫素鏡頭。

▲三星採用的螢幕下鏡頭設計，主要是將鏡頭上的顯示區塊畫素減少為原本的四分之一，藉此增加螢幕透光度，藉此增加底下鏡頭進光量，但相對也會影響顯示區塊對應的顯示密度，因此在近看時候會明顯突兀

▲開啟相機拍攝時，就會顯現底部鏡頭模組

螢幕下鏡頭實際作動：

而機身背面的主相機，則配置三組均為1200萬畫素設計的鏡頭模組，其中廣角鏡頭搭載f/1.8光圈、1.8µm進光量、78度拍攝視角，以及光學防震與雙畫素對焦設計，超廣角鏡頭則對應f/2.2光圈、123度拍攝視角、1.12µm進光量設計，至於長焦鏡頭則採f/2.4光圈、1.0µm進光量及光學防震設計，對應2倍光學變焦拍攝效果。

▲主相機均配置三組均為1200萬畫素設計的鏡頭模組

三星此次更針對鏡頭拍攝需求增加自拍強化、人像模式，以及夜間靜態影像拍攝模式與強化夜間攝影功能，另外也能透過導演視角模式同時開啟所有鏡頭選擇取景。

聲音部分也加入支援Dolby ATMOS全景聲，以及可透過Galaxy Buds真無線藍牙耳機當作外接麥克風收音功能。

▲透過導演視角模式同時開啟所有鏡頭選擇取景

更耐用之餘也強調更完整多工應用

其他部分，則包含維持採用側邊與電源按鍵整合的指紋辨識器，對應2組nano SIM卡及eSIM功能，三星更強調此次在可凹折機構框體採用名為Armor Aluminum鋁合金材質打造，標榜重量更輕盈、強度提高10%，藉此讓使用者更放心使用手機，而相機模組厚度相比先前設計也較不明顯。

作業系統則搭載基於Android 11的OneUI 3.1版本，其中更加強多工操作與手寫應用功能，讓使用者能更直覺操作使用Galaxy Z Fold 3。此外，三星此次也與更多第三方App合作，使其操作介面更符合Galaxy Z Fold 3可凹折螢幕設計與多工操作介面使用，同時更針對直覺拖曳等操作進行最佳化調整，其中包含可自由調整螢幕工作列，方便使用者更快呼叫常用App。

而配合此次新機加入支援S Pen，三星也分別推出Galaxy Z Fold 3專用的S Pen，以及額外增加藍牙連接功能，可對應其他支援S Pen手機使用的S Pen Pro。

兩者除了差別在是否支援藍牙連接與遠端遙控功能，S Pen Pro更採用更長、更具握實感的筆身設計，將對應173.7mm筆身長度與9.5mm直徑設計，重量則是14公克，額外具備連接裝置切換按鍵，對應Galaxy Z Fold 3專用的S Pen則採132mm筆身長度與7.7mm直徑，以及8公克重量設計，並未搭載藍牙連接功能，同時加入限制筆尖壓力設計，避免對Galaxy Z Fold 3的可凹折螢幕表面造成損傷。

▲此次Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen書寫操作功能，另外也推出可對應既有Galxay Note系列使用的S Pen Pro

▲對應Galaxy Z Fold 3使用的S Pen與S Pen Pro設計差異

▲S Pen Pro可切換一般使用模式，以及對應Galaxy Z Fold 3使用模式，同時也內建藍牙對應遙控操作功能

▲三星此次也配合S Pen使用需求，針對Galaxy Z Fold 3提供專用保護殼配件

建議售價

Galaxy Z Fold 3預計以1799.99美元起跳價格銷售，預計從8月11日開放銷售，預計在8月27日開放銷售，同樣將提供一年Samsung Care+延長保固，其中將涵蓋意外手機螢幕損壞更換，以及水損或背蓋更換服務。

Galaxy Z Fold 3動眼看

▲Galaxy Z Fold 3

▲Galaxy Z Fold 3

▲Galaxy Z Fold 3

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》