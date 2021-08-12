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三星再次攜手Thom Browne 打造Galaxy Z Fold 3在內特別款設計

聯合新聞網 / 楊又肇

如同去年與紐約時尚品牌Thom Browne合作，三星今年也宣布將以Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3為基礎，再次攜手Thom Browne品牌合作聯名款版本。

包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3都會推出相應的合作版本，另外也包含採Thom Browne品牌形象設計的Galaxy Watch 4，以及此次更新的Galaxy Buds 2耳機。

另外，在相關配件部分，預期也會包含加上Thom Browne品牌設計元素的手機專用保護配件，以及設計錶帶配件，甚至也包含耳機收納盒保護配件。

除了預計從8月11日開放預購，並且在特定市場推出Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne特別款，三星更計畫在今年秋季單獨推出與Thom Browne合作的特別款Galaxy Watch 4 Classic。

而從去年台灣市場也引進Thom Browne聯名款版本來看，預期日後也會在台灣市場推出以Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3為基礎的Thom Browne品牌合作聯名款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Galaxy Z Fold 三星

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