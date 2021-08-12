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目標吸引原Note用戶 三星希望將更多螢幕可凹折手機帶到主流市場

聯合新聞網 / 楊又肇

今年並未推出新款Galaxy Note系列手機，取而代之是同步推出兩款螢幕可凹折手機，分別是加入支援S Pen手寫功能的Galaxy Z Fold 3，以及將價位調降的Galaxy Z Flip 3，三星表示希望能將更多螢幕可凹折手機帶到主流市場，藉此吸引更多人使用。

而雖然今年並未推出新款Galaxy Note系列手機，三星強調藉由將S Pen帶到今年初推出的Galaxy S21 Ultra，此次推出的Galaxy Z Fold 3也加入S Pen應用功能，甚至更推出方便持握使用的S Pen Pro，即便未更新Galaxy Note系列手機，依然可擴展更多S Pen應用功能。

至於未來是否如市場傳聞將以Galaxy Z系列螢幕可凹折手機取代Galaxy Note系列，三星並未進一步作說明，但強調日後將會持續著重推廣螢幕可凹折手機，目前除了與Google深入合作，將新版One UI加入更多針對凹折螢幕使用體驗，同時也將與更多第三方App合作強化螢幕可凹折手機上的服務操作模式，讓螢幕可凹折手機能在主流市場普及化。

相較過去推出的螢幕可凹折手機價位偏高，被人視為精品般定位，三星表示此次在不犧牲原有使用體驗及功能的情況下，讓Galaxy Z Flip 3此次定價可以調整為999美元起跳，相比過往明顯有不少價差，同時也符合許多人更能接受價位。

因此，在接下來的螢幕可凹折手機的市場銷售策略，三星將會調整以主流手機宣傳模式，讓更多人感受螢幕可凹折手機所帶來使用體驗，即便目前定位多工、更具產能效率的Galaxy Z Fold 3仍以較高定位進入市場銷售，但隨著日後螢幕可凹折手機陸續普及化，預期也會隨著時間發展而持續親民化。

而在台灣接下來的市場佈局，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，將會著重推廣螢幕可凹折手機產品，並且吸引更多原本使用Galaxy Note系列使用者，因此預期下半年在螢幕可凹折手機產品銷量將會有大幅提升表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 三星

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