不只取消耳機、USB充電頭 三星2025年實現更環保「無塑包裝」

今年初宣布推出新款電視產品時，強調將以可回收的再生材質打造包裝，同時也在電視產品採用更多環保設計，更在後續推出的Galaxy S21系列取消提供耳機與USB充電器，藉此減少非必要浪費，並且降低電子垃圾生成問題。在此次推出Galaxy Z Fold 3等新品，除了同樣採用簡化包裝設計，三星更提出名為「Galaxy for the Planet」的行動裝置永續發展願景，進一步將手機等產品也納入旗下永續經營範疇。

三星表示，將以其業務規模、創新實力，以及開放合作精神，將企業營運各層面落實永續發展，並且積極對抗氣候變遷。在先前說明中，三星已經確認將在2025年前，致力達成減少環境足跡，並且落實Galaxy產品從製造到廢棄減少資源消耗的初步目標。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「我們深信人人皆有責善用創新解決方案，留給後代宜居的地球。由於Galaxy生態圈的觸角已遍布全球，三星了解身為一具規模與影響力的領導品牌，我們須付出相對應的努力。『Galaxy for the Planet』是三星邁向永續未來的重要里程碑，我們將以一貫的開放、透明與合作精神努力實踐。」

針對2025年前落實Galaxy產品從製造到廢棄減少資源消耗的初步目標，三星說明將使全新發表的行動裝置均以可回收材料製作，並且考量不同可回收材料優點，以及美觀與耐用特性，藉此妥善應用在旗下產品。

另一方面，三星也確定在2025年前實現行動裝置產品無塑包裝，將摒棄使用一次性塑膠材料，目前正積極著手打造更符合環保的包裝材料。

而在2025年前，三星更計畫讓所有智慧型手機充電器的待機功耗降低至0.005W以下。依照說明，三星日前已經讓所有智慧型手機充電器待機功耗降低至0.02W，甚至未來更希望實現零待機功耗目標。

至於針對減少電子垃圾生成問題，三星更表示計畫在2025年實現零掩埋目標，同時也將透過延長旗下產品使用生命週期，以及透過Galaxy Upcycling計畫升級再造、認證整新機 (Certified Re-Newed)與手機舊換新等計畫，藉此增加旗下產品回收再利用效益。

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