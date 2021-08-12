快訊

足球給的快樂與金錢？法國與巴黎的球王「梅西經濟學」

林志炫大陸選秀自2公尺高處墜落傳骨裂 網曝現場零防護措施

不只取消耳機、USB充電頭 三星2025年實現更環保「無塑包裝」

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布推出新款電視產品時，強調將以可回收的再生材質打造包裝，同時也在電視產品採用更多環保設計，更在後續推出的Galaxy S21系列取消提供耳機與USB充電器，藉此減少非必要浪費，並且降低電子垃圾生成問題。在此次推出Galaxy Z Fold 3等新品，除了同樣採用簡化包裝設計，三星更提出名為「Galaxy for the Planet」的行動裝置永續發展願景，進一步將手機等產品也納入旗下永續經營範疇。

三星表示，將以其業務規模、創新實力，以及開放合作精神，將企業營運各層面落實永續發展，並且積極對抗氣候變遷。在先前說明中，三星已經確認將在2025年前，致力達成減少環境足跡，並且落實Galaxy產品從製造到廢棄減少資源消耗的初步目標。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「我們深信人人皆有責善用創新解決方案，留給後代宜居的地球。由於Galaxy生態圈的觸角已遍布全球，三星了解身為一具規模與影響力的領導品牌，我們須付出相對應的努力。『Galaxy for the Planet』是三星邁向永續未來的重要里程碑，我們將以一貫的開放、透明與合作精神努力實踐。」

針對2025年前落實Galaxy產品從製造到廢棄減少資源消耗的初步目標，三星說明將使全新發表的行動裝置均以可回收材料製作，並且考量不同可回收材料優點，以及美觀與耐用特性，藉此妥善應用在旗下產品。

另一方面，三星也確定在2025年前實現行動裝置產品無塑包裝，將摒棄使用一次性塑膠材料，目前正積極著手打造更符合環保的包裝材料。

而在2025年前，三星更計畫讓所有智慧型手機充電器的待機功耗降低至0.005W以下。依照說明，三星日前已經讓所有智慧型手機充電器待機功耗降低至0.02W，甚至未來更希望實現零待機功耗目標。

至於針對減少電子垃圾生成問題，三星更表示計畫在2025年實現零掩埋目標，同時也將透過延長旗下產品使用生命週期，以及透過Galaxy Upcycling計畫升級再造、認證整新機 (Certified Re-Newed)與手機舊換新等計畫，藉此增加旗下產品回收再利用效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 環保

延伸閱讀

三星公布行動裝置永續發展願景 2025年前落實初步目標

三星新摺疊機主打防水、S Pen 入門價1000美元有找

三星新穿戴裝置處理器Exynos W920 將率先用於Galaxy Watch 4系列

Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3具體特色曝光 確定搭載螢幕下鏡頭與防水設計

相關新聞

雷軍發布小米MIX 4 螢幕採CUP全面屏搭驍龍888+

小米於10日於北京總部小米科技園舉辦2021雷軍年度演講，同時正式發佈小米高階旗艦系列新品小米MIX 4。小米MIX 4...

realme成全球最快達1億台手機銷量品牌 台灣穩坐Top 5

全球成長最快智慧型手機品牌realme於今正式宣布全球智慧型手機銷量達1 億台里程碑，市場研究機構Strategy An...

不只取消耳機、USB充電頭 三星2025年實現更環保「無塑包裝」

今年初宣布推出新款電視產品時，強調將以可回收的再生材質打造包裝，同時也在電視產品採用更多環保設計，更在後續推出的Galaxy S21系列取消提供耳機與USB充電器，藉此減少非必要浪費，並且降低電子垃圾生成問題。在此次推出Galaxy Z Fold 3等新品，除了同樣採用簡化包裝設計，三星更提出名為「Galaxy for the Planet」的行動裝置永續發展願景，進一步將手機等產品也納入旗下永續經營範疇。

Galaxy Z Flip 3價位更低、加入更多配色 但未支援S Pen手寫筆

除了Galaxy Z Fold 3，三星在此次Unpacked 2021線上發表活動也同步揭曉維持直向凹折，並且加大外側螢幕設計，並且加入更多配色設計的新款Galaxy Z Flip 3。

支援IPX8防水！三星最新旗艦摺疊手機Z Fold3、Z Flip3亮相

三星最新款摺疊手機亮相，包括大螢幕的Samsung Galaxy Z Fold3 5G、時尚有型的Samsung Gal...

真正全尺寸螢幕… 小米MIX 4率先搭載S888+處理器

此次在北京總部小米科技園舉辦的2021雷軍年度演講中，小米正式揭曉採螢幕下鏡頭設計、真正全尺寸螢幕，並且採用輕量化一體成形精密陶瓷機身設計的小米MIX 4，更確認率先採用Qualcomm日前揭曉的Snapdragon 888+處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。