三星新摺疊機主打防水、S Pen 入門價1000美元有找

三星今天正式亮相新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G，除了升級晶片、螢幕、鏡頭規格與加強耐用度，更首度支援防水與手寫筆S Pen，入門售價999.99美元起。

三星今天舉行全球發表會，過往擔綱下半年旗艦的Note系列今年因晶片短缺而暫時缺席，取而代之亮相的是兩款新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3 5G與GalaxyZ Flip3 5G；三星自2011年起開始宣布投入摺疊技術，目前已推出第3代機種。

觀察兩款新機規格，Galaxy Z Fold3 5G封面螢幕為6.2 吋、內頁螢幕為7.6吋，搭載高通Snapdragon888晶片，通過 IPX8 防水等級認證，為全球首款防水摺疊智慧型手機；機身邊框與轉軸採用Armor鋁合金材質，耐用度較前代強化10%；內頁螢幕保護膜較前代 耐用度提升80%。

鏡頭部分，Galaxy Z Fold3 5G是全球首款採用螢幕下鏡頭（UDC）的摺疊智慧型手機，後置鏡頭搭載1200萬畫素三主鏡頭（廣角、超廣角、遠距）及1000萬畫素封面螢幕相機。

Galaxy Z Flip 5G則搭載高通Snapdragon 888晶片，也通過IPX8防水等級認證，同為全球首款防水摺疊智慧型手機，搭載 6.7吋內頁螢幕，後置鏡頭搭載兩顆1200萬畫素主鏡頭（廣角、超廣角），內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭。

Galaxy Z系列首度支援S Pen，用戶可另購S PenFold專用版，於內頁螢幕進行手寫、懸浮翻譯等操作；而三星此次發表會也同步推出S Pen Pro，具備藍牙技術可支援遠端遙控等功能。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天對媒體表示，三星摺疊機過去定位「精品手機」，售價約新台幣六萬元，今年三星在摺疊機的定價策略上改走相對親民的路線。

Galaxy Z Fold3 5G售價1799.99美元起，Galaxy ZFlip3 5G售價999.99美元起，都預計於今天開放預購、8月27日起上市，台灣上市計畫與價格目前未定。

此外，三星今天也發表新款智慧手錶GalaxyWatch4、Galaxy Watch4 Classic 以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2。