真正全尺寸螢幕… 小米MIX 4率先搭載S888+處理器

此次在北京總部小米科技園舉辦的2021雷軍年度演講中，小米正式揭曉採螢幕下鏡頭設計、真正全尺寸螢幕，並且採用輕量化一體成形精密陶瓷機身設計的小米MIX 4，更確認率先採用Qualcomm日前揭曉的Snapdragon 888+處理器。

呼應米粉打造的產品

在年度演講中，小米執行長雷軍表示將堅持一開始的信念，鎖定高階旗艦產品設計，並且持續相信米粉。而此次推出的小米MIX 4，更是小米呼應米粉所打造產品。

其中，延續MIX系列過去持續追求全尺寸螢幕設計設計，此次更透過螢幕下鏡頭技術，配合螢幕下鏡頭設計的軟性AMOLED顯示面板實現真正全尺寸螢幕，其中歷經三年三次技術反覆嘗試，投入超過百人團隊人力資源，研發成本超過人民幣5億元，總計獲得超過60項專利，才順利打造小米MIX 4採用螢幕。

透過螢幕下鏡頭實現全尺寸螢幕

依照說明，小米透過「微鑽排列」設計，透過可實現100%全像素顯示，藉此解決螢幕下鏡頭顯示區塊容易形成馬賽克，以及顯示精準度等問題，讓螢幕顯示密度可維持在400ppi規格，並且讓色彩顯示更加細膩。此次在小米MIX 4採用的6.67吋微曲面AMOLED軟性螢幕，不僅支援專業原色螢幕與原生10bit色深，更可顯示10.7億色真實自然色彩，同時也支援Dolby Vision、120Hz畫面更新率，以及480Hz觸控取樣率。

另外，透過TFT電路旁置與波浪形ITO透明引線，藉此提升螢幕面板透明度，並且減少光線散射，讓足夠的光線穿過螢幕，抵達螢幕底下的相機感測元件成像，更透過多張畫面拍攝與基於深度學習的演算法強化色彩表現，同時提升細節，讓小米MIX 4能藉由螢幕下鏡頭實現更好自拍效果，更能實現真正全尺寸螢幕設計。

相機方面，螢幕下鏡頭採用2000萬畫素規格，可透過4組畫素合併為對應1.6um進光量的大尺寸畫素，並且透過人工智慧技術提升自拍畫質。主相機鏡頭則分別搭載採用1億800萬畫素、f/1.95光圈、支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、5倍光學變焦、最高支援50倍數位變焦、支援光學防震的潛望式長焦鏡頭，以及1300萬畫素、120度拍攝視角、f/2.2光圈與可避免邊緣變形的自由曲面超廣角鏡頭。

更輕盈的一體成形陶瓷機身、率先採用Snapdragon 888+處理器

此次機身更恢復採用陶瓷機身設計，透過高純奈米氧化鋯複合材料打造一體成形的全陶瓷機身，相較傳統陶瓷材質設計減少30%，同時維持陶瓷特殊觸感，更在經典陶瓷黑、陶瓷白之外，額外增加源自傳統陶瓷珍品的影青灰配色。

硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 888+處理器，分別提供8GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量、12GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+512GB儲存容量四種記憶體與儲存容量組合版本。

電池加入更方便、安全的快充技術

電池容量則採4500mAh雙串多極耳電池，透過石墨烯基陽極以及低電阻提升充電速度，並且對應120W有線快充、50W無線快充，以及10W反向無線充電，其中有線快充可在15分鐘內將電池充滿，或是以恆溫充電方式在21分鐘內將手機電量充滿，充電時的外殼溫度更不超過37度。

而似乎是因應中國政府日後規範調整的50W無線充電設計，標榜可在45分鐘內將電池電量充滿，並且在30公分充電距離下，充電底座僅為25dB，另外也能切換成無線快充模式，可在28分鐘內充滿。

結合UWB超寬頻連接、因應不同場景自動最佳化網路連接效果

連接設計部分，小米MIX 4藉由對應500MHz頻斷的超寬頻技術，藉此對應高精準度、高安全性的裝置定位功能，藉此對應更方便的智慧裝置，甚至接下來也會推出外接UWB配件，讓不支援UWB連接裝置也能對應小米MIX 4連動操作。

在網路連接部分，小米MIX 4更將手機金屬A殼作為天線支架，藉此確保訊號品質，更針對地鐵、演唱會、地下室等8種特定使用地點自動提升收訊效率，透過手機數據連接品質、訊號強度、網路能力、動態感測元件、加速感應器、氣壓計等自動識別當下網路使用情況，並且自動切換最佳網路連接效果。

軟體功能加入全場景翻譯、強化手機防丟功能，進一步讓MIUI最佳化

在軟體應用功能部分，小米MIX 4更支援系統級全場景翻譯，只要在下拉選單點選即可快速開啟全域翻譯浮動窗，支援同步傳譯、螢幕翻譯、拍照翻譯、AI字幕。

其中，AI字幕支援所有主流遠端會議App即時翻譯，可生成中文字幕，甚至可直接匯出翻譯內容，並且支援印度、澳大利亞、紐西蘭、加拿大英文口音辨識，在主流串流影片App播放英文原聲影片時，更可一鍵即時翻譯和字幕匯出。而螢幕翻譯功能，則可一鍵翻譯手機螢幕上顯示內容，無論包含電子郵件、文件資料，甚至是長截圖都能翻譯。

至於在手機防丟功能部分，小米MIX 4則是配合軟體提供必須輸入密碼才能關機，以及將原本使用SIM卡與手機綁定，避免SIM卡被拿去作為他用，同時在手機內建可持續維持連網定位的eSIM設計，藉此增加手機找回機率。

另外，小米也強調在MIUI 12.5版本基礎上推出強化版本，針對既有使用功能強化穩定性與流暢度，其中包含將儲存效率提升、記憶體使用量最佳化，並且讓處理器運算資源更容易調度，並且讓性能依照使用需求自動調整，藉此延長手機電池續航表現。

新版強化版本預計先用在小米MIX 4，另外也會先開放小米11 Ultra、小米11 Pro、小米11、小米10至尊紀念版、小米10 Pro、小米10S、小米10、Redmi K40、Redmi K40 Pro、Redmi K30S至尊紀念版、Redmi K30 Pro更新。

建議售價

建議售價部分，小米MIX 4將以人民幣4999元起跳價格銷售，另外也會推出全新無線充電座套裝組，以及皮革保護殼。小米MIX 4預計在8月11日晚間9點30分開放中國市場預購，而台灣地區目前暫時並未有計畫引進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》