雷軍透露小米MIX 4正面100%全尺寸螢幕設計 採用螢幕下鏡頭

正式揭曉小米MIX 4之前，小米執行長雷軍釋出預告內容呈現小米MIX 4採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕能完整以100%全尺寸形式呈現，不受開孔鏡頭或瀏海形式設計影響觀看視覺。

相較過往透過改變視訊鏡頭位置、極窄邊框設計，或是透過升降鏡頭方式實現全尺寸螢幕設計，可能因此改變原本手機使用模式，甚至增加手機生產複雜性，因此後續開始有許多業者開始朝向螢幕下鏡頭設計。

但考量目前螢幕下鏡頭設計技術，多半是透過畫素合併方式，使得穿過螢幕進入底下感光元件的光線，能在合併後的每單位畫素形成足夠成像亮度，卻導致整體解像表現會因為畫素合併而大幅減少。而另一種透過改變螢幕特定區塊電壓，當啟用相機功能時，就會讓螢幕特定區塊變「透明」，以利底下鏡頭感光元件順利受光成像，但這樣的設計成本依然偏高且複雜。

目前還無法確認小米在小米MIX 4採用螢幕下鏡頭技術為何，但有可能比照中興、三星的作法，同樣透過畫素合併方式形成進光量充足影像，並且配合人工智慧演算法修正成像效果，因此實際呈現畫素規格可能一樣偏低。

除了雷軍釋出影片，目前已經有不少消息透露小米MIX 4具體規格，甚至中國市場通路也已經開始預告小米MIX 4具體外型，其中同顯小米MIX 4背面將採用類似小米11的鏡頭設計，卻不像小米11 Ultra額外在主相機鏡頭模組搭載小尺寸螢幕。

▲(圖／擷自微博頁面)

螢幕規格部分，小米MIX 4可能採用TCL旗下面板廠華星光電顯示解決方案，藉此實現螢幕下鏡頭可投入市場應用設計，至於機身則預期採用陶瓷材質打造，而處理器則預期採用Qualcomm Snapdragon 888+，將成為第一個宣布採用此款處理器的手機業者，另外則將搭載1億畫素設計鏡頭、5000mAh電池電量，並且支援120W有線快充，至於無線快充規格是否會因應中國政府預計採用規範作調整，目前還無法確認。

除了小米MIX 4，預計在8月10日晚間由雷軍主持演講內容，預期也會同步揭曉對應手寫筆應用的小米平板5。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》