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消息指稱用於Pixel 6系列的「Tensor」處理器 其實就是以三星「Exynos 9855」為基礎

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Google日前透露將用於Pixel 6與Pixel 6 Pro的客製化處理器「Tensor」，實際上就是以三星內部型號為「Exynos 9855」的處理器設計為基礎，其開發代號即為「Whitechapel」 (白教堂)。

在此之前，三星其實就曾傳出打造兩款內部型號分別為「Exynos 9855」與「Exynos 9955」兩款新處理器，其中「Exynos 9855」後來便成為與Google合作的「Tensor」處理器設計基礎，而「Exynos 9955」預期就是三星結合AMD旗下Radeon顯示技術，預計以Exynos 2200系列為稱的新款旗艦處理器。

而在「Tensor」處理器裡，除了預期採用三星精進的4nm EUV製程技術打造，其中更直接沿用「Exynos 9855」處理器的CPU、GPU及連網設計，但在ISP、DPU等人工智慧技術運算相關元件，則是採用Google過去以來累積經驗的設計，顯示Google是以更符合效益方式打造「Tensor」處理器，而非完全重新設計。

至於效能表現部分，預期「Tensor」處理器也會鎖定旗艦效能定位，至少能與今年用在Galaxy S21系列的Exynos 2100系列並駕齊驅，同時將會更著重在人工智慧技術應用。

雖然過去在Pixel系列手機持續與Qualcomm合作，但從Pixel 2開始導入與Intel旗下Movidius合作打造Myriad 2 VPU，並且以Pixel Visual Core為名的獨立影像運算晶片，並且在Pixel 4開始採用名為Pixel Neural Core的客製化VPU，在此之前也針對伺服器打造TPU加速器，以及針對安全應用的Titan晶片來看，Google其實早就計畫投入客製化處理器發展。

不過，市場指稱「Tensor」處理器雖然交由三星代工生產，但預計明年也會將部分生產訂單交給台積電，而Qualcomm方面更強調未來依然會與Google維持深度合作，顯然會是接下來應用在智慧手錶的新款Snapdragon Wear處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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